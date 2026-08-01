बॉलीवुड के दबंग खान ने अपने 'बड़े भाई' के बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट किया है। पोस्ट को देखकर उनके प्रशंसकों की आंखें भर आईं। सलमान खान शायद ही किसी के बर्थडे पर दिल छू लेने वाली ऐसी भावुक पोस्ट करते हैं।

बॉलीवुड के दबंग खान ने अपने ‘बड़े भाई’ के बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट किया है। पोस्ट को देखकर उनके प्रशंसकों की आंखें भर आईं। सलमान खान शायद ही किसी के बर्थडे पर दिल छू लेने वाली ऐसी भावुक पोस्ट करते हैं। उन्होंने हर धर्म के ईश्वर से अपने ‘बड़े भाई’ को खुश रखने की कामना की है। आइए, जानते हैं आखिर सल्लू के ये ‘बड़े भाई’ हैं कौन।

कौन हैं सल्लू के ये ‘बड़े भाई’

उन्होंने ‘बड़ा भाई’ संबोधित करके जिसके लिए यह पोस्ट किया है वह और कोई नहीं, बल्कि उनके सबसे लंबे समय से दोस्त संजय दत्त उर्फ संजू बाबा हैं। संजय दत्त के 67वें जन्मदिन (29 जुलाई, 2026) पर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर उन्हें गले लगाते हुए तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन लिखा, “बाबा फॉरेवर बाबा, और बाबा, बाबा होता है। संजू बाबा है हम सबका बाबा, अपने बच्चों का बाबा, मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, अल्लाह, भगवान और जीजस इस इंसान को हमेशा खुश रखें, आई लव यू बाबा।”

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मान्यता और त्रिशाला ने लुटाया प्यार

सलमान खान के इस पोस्ट को संजय दत्त की पत्नी मान्याता दत्त का प्यार मिला, जिन्होंने कमेंट किया, ‘जीवन भर के लिए भाई।’ संजय की बेटी त्रिशाला दत्त ने भी कमेंट सेक्शन में गुलाबी दिल वाले इमोजी की झड़ी लगा दी। वहीं, सलमान-संजय की इन तस्वीरों को तकरीबन 2 मिलियन फैंस ने पसंद कर लिया है और अब फैंस भी इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं।

लंबी है दोनों की दोस्ती

सलमान और संजय की दोस्ती की बात करें, तो बॉलीवुड में उनकी दोस्ती सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली दोस्ती में से एक है और उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों ने 1991 में रिलीज हुई फिल्म ‘साजन’ और उसके बाद 2000 में ‘चल मेरे भाई’ में एक साथ काम किया था। दोनों फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। साजन में माधुरी दीक्षित मुख्य नायिका थीं, जबकि चल मेरे भाई में करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था।

फिल्मी बैकग्राउंड परिवारों से हैं दोनों

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सलमान खान और संजय दत्त दोनों ही बॉलीवुड के फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवारों से आते हैं। सलमान खान दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे हैं और संजय दत्त दिग्गज सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं।