PM Modi’s BRICS Diplomacy: पीएम मोदी ने शी जिनपिंग संग की द्विपक्षीय वार्ता, सीमा से जुड़े मुद्दों और व्यापार पर हुई खास बातचीत

भारत की मेजबानी में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों, व्यापार और निवेश पर बातचीत की।

PM Modi’s BRICS Diplomacy: भारत की मेजबानी में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों, व्यापार और निवेश पर बातचीत की। शी जिनपिंग शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सात साल में पहली बार भारत के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे।

भारत-चीन संबंध विकास की राह पर

चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें भारत आने का न्योता उनके जन्मदिन, 15 जून पर मिला था। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में हुई अपनी 21 मुलाकातों में उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने ‘भारत-चीन संबंधों को लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ाया है।’

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शी जिनपिंग ने कहा, ”मेरे जन्मदिन पर मुझे आपके गृहनगर आने का न्योता मिला। हम 21 बार मिल चुके हैं और कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है, जिससे चीन-भारत संबंध लगातार विकास की राह पर आगे बढ़े हैं।” उन्होंने आगे कहा, ”चीन ने हमेशा भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखा और विकसित किया है। भले ही दोनों देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियां अलग-अलग हों, फिर भी हम एक-दूसरे की खूबियों से सीख सकते हैं, एक-दूसरे का समर्थन कर सकते हैं, मिलकर सफलता हासिल कर सकते हैं और साझा विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।”

सकारात्मक बातों के लिए दिया धन्यवाद

वहीं, पीएम मोदी ने कहा, ”आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपकी सकारात्मक बातों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारे पास द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का मौका है। एक बार फिर भारत में आपका स्वागत है।”

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जारी किया संयुक्त घोषणापत्र

इससे पहले, ब्रिक्स देशों के समूह ने शनिवार को सर्वसम्मति से एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की मांग की गई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में ‘संरचनात्मक बदलाव’ भी शामिल है। साथ ही, इसमें आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। इसमें ‘युद्ध की एकतरफा कार्रवाइयों’ की भी निंदा की गई और मध्य पूर्व में जारी सैन्य आक्रामकता के बीच समुद्री यात्रियों और कमर्शियल नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। घोषणापत्र में पहलगाम हमलों की भी निंदा की गई। नई दिल्ली में दो दिन की बैठक की मेजबानी कर रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन की शुरुआत के बाद यह घोषणा की।