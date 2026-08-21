New Delhi News: पैलेट गन फायरिंग मामला, FIR दर्ज न होने से धरने पर बैठे राहुल गांधी, पीड़ित भी साथ

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Sudhanshu Chouhan
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राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज न होने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।

Rahul Gandhi protest (आज समाज), नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज न होने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ पैलेट गन फायरिंग में घायल छात्र साहिल लोचाव और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं।

पुलिस को दी थी लिखित शिकायत

साहिल लोचाव ने 14 अगस्त को अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें I/O नंबर नहीं दिया। बीते 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए भी मामले को उठाया गया, लेकिन शिकायत की कोई रिसीट नहीं दी गई और I/O नंबर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद, राहुल गांधी शुक्रवार को पीड़ित साहिल लोचाव की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने और शिकायत का I/O नंबर मांगने पहुंचे। लेकिन पुलिस ने उनकी मांगें पूरी नहीं की, जिसके बाद वे डीसीपी ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है, तब तक वे धरने पर अड़े रहेंगे।

जांच के लिए हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पिछले महीने जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा तथा पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी (HPEC) का गठन किया है। कमेटी यह जांच करेगी कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा या अनुचित बल का इस्तेमाल तो नहीं किया। इसमें पैलेट गन, बिजली के डंडे, लाठी और आंसू गैस के इस्तेमाल की परिस्थितियों की भी जांच होगी। यह देखा जाएगा कि इनका इस्तेमाल पर्याप्त चेतावनी दिए बिना या जरूरत से अधिक तो नहीं किया गया।

संसद चलो मार्च के दौरान हुआ टकराव

20 जुलाई को छात्रों के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग और पेलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि भीड़ को नियंत्रित करने में अधिकतम संयम बरता गया और जरूरत के मुताबिक न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया गया।