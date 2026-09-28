Punjab News: मोगा में ₹50 हजार की रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला SHO, कैमरे पर बोली- ‘ऑल इज वेल, बोल्ड रहना चाहिए’

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Amit Upadhyay
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Moga Bribery Case News: पंजाब के मोगा में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते महिला SHO सुनीता बावा को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद कैमरे के सामने उन्होंने कहा- ऑल इज वेल, हमेशा बोल्ड रहना चाहिए, उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है।
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मोगा जिले में महिला SHO सुनीता को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।

Moga SHO Arrested in Bribery Case: पंजाब के मोगा जिले के कोट ईसे खां थाने की SHO इंस्पेक्टर सुनीता बावा और होमगार्ड के जवान गुरअवतार सिंह को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 50 हजार रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। विजिलेंस के मुताबिक कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई और ट्रैप के दौरान बावा को 50 हजार रुपये स्वीकार करते हुए पकड़ा गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। रिश्वत कांड में गिरफ्तार SHO सुनीता कैमरे के सामने दिए गए जवाबों को लेकर चर्चा में है। गिरफ्तारी के बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उनका जवाब था—“ऑल इज वेल।” हालात पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, “उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं।”

80 हजार की रिश्वत हुई थी तय

विजिलेंस के मुताबिक मोगा के नूरपुर हकीमा गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि होमगार्ड जवान गुरअवतार सिंह ने उसे एक पहले से दर्ज मामले में फंसाने की धमकी देते हुए 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के अनुसार बाद में रकम 80 हजार रुपये पर तय हुई। शिकायतकर्ता पहले ही 20 हजार रुपये दे चुका था और उससे बाकी रकम मांगी जा रही थी। जांच के दौरान सामने आया कि 50 हजार रुपये की एक किस्त SHO सुनीता बावा के लिए थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क किया और ट्रैप की कार्रवाई की गई।

जीरा रोड पर ट्रैप और गिरफ्तारी

विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक शिकायत की जांच के बाद फिरोजपुर रेंज की टीम ने जाल बिछाया। इंस्पेक्टर सुनीता बावा को 50 हजार रुपये लेते हुए दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई शनिवार रात करीब 9 बजे जीरा रोड पर हुई। मामले में सुनीता बावा के साथ होमगार्ड जवान गुरअवतार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ फिरोजपुर स्थित विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत केस दर्ज किया गया है।

गिरफ्तारी के बाद SHO का अलग अंदाज

गिरफ्तारी की खबर के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पत्रकार महिला अधिकारी से सवाल करते नजर आते हैं। इसी दौरान बावा को मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए देखा गया। जब उनसे स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- “ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।” रिश्वत के आरोपों पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा- “देखो, नया जेल मॉड्यूल शुरू हुआ है, देखते हैं क्या होता है।” जब उनसे पूछा गया कि ऐसी स्थिति में भी वह मुस्कुरा कैसे रही हैं, तो उनका जवाब था- “बिल्कुल, बोल्ड रहना चाहिए। उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। उम्मीद अच्छी रखो।”