मानव सुथार ने हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में, इस 23 वर्षीय खिलाड़ी के धर्म, जाति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना दिलचस्प होगा।

टीम इंडिया के स्पिनर मानव सुथार लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने करियर के सिर्फ दूसरे टेस्ट में ही शानदार प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में कुल 10 विकेट लिए, जिससे भारत को 165 रनों से जीत मिली। 131 रन देकर 10 विकेट लेने का यह कारनामा श्रीलंका में किसी भी भारतीय स्पिनर का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उन्होंने हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में, इस 23 वर्षीय खिलाड़ी के धर्म, जाति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना दिलचस्प होगा।

किस धर्म और जाति से ताल्लुक रखते हैं मानव सुथार?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुथार हिंदू धर्म को मानते हैं। उन्हें अक्सर आसमान की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए या भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए देखा गया है। हालांकि, उनकी जाति के बारे में कहीं भी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। परिवार की बात करें, तो वे राजस्थान के रहने वाले क्रिकेटर हैं और उनके पिता जगदीश एक रिटायर्ड फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, जिन्होंने उन्हें 12 साल की कम उम्र में ही लोकल क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलवाई थी। उनकी मां सुशीला देवी एक हाउसवाइफ हैं और 23 साल के मानव की एक बहन भी है जिसका नाम मानसी है।

2026 में चुने गए थे टीम इंडिया के लिए

उन्हें पहली बार जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में चुना गया था और इस युवा खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में सात विकेट लेकर सबको प्रभावित किया, जिसमें एक पारी में छह विकेट लेना भी शामिल था। सुथार का फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने 33 मैचों में 157 विकेट लिए हैं।

रणजी में शानदार प्रदर्शन

उनका सबसे बेहतरीन रणजी ट्रॉफी सीजन 2022-23 का रहा, जिसमें उन्होंने छह मैचों में 39 विकेट लिए और राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इस दौरान उनका औसत 20.33 रहा। हालांकि, उन्होंने अब तक सिर्फ पांच IPL मैच खेले हैं और ये सभी मैच उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खेले हैं। लेकिन बाएं हाथ के इस गेंदबाज को इन पांच IPL मैचों में सिर्फ दो विकेट ही मिल पाए हैं।