Haryana News: रोहतक स्थित मिलन ढाबे में हुए गैंगवार मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, रोहतक पुलिस ने सन्नी रिटोलिया की कथित प्रेमिका से जुड़ी स्कॉर्पियो एन गाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट की पार्किंग से बरामद की है। हत्याकांड के बाद से ही युवती के फरार होने की सूचना है। पुलिस को शक है कि युवती विदेश भाग गई है।

दिल्ली में मिली कार

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा एसटीएफ से मिले अहम इनपुट के आधार पर रोहतक पुलिस को यह सफलता मिली है। एयरपोर्ट की पार्किंग से बरामद स्कॉर्पियो वर्ष 2025 मॉडल की बताई जा रही है। खास बात यह है कि गाड़ी पर अस्थायी नंबर प्लेट लगी मिली है, जबकि गाड़ी रोहतक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत बताई जा रही है। पुलिस अब गाड़ी के पंजीकरण संबंधी दस्तावेजों और उसके इस्तेमाल को लेकर जांच कर रही है।

पुलिस जुटा रही जानकारी

चार लोगों के हत्याकांड में युवती की कथित भूमिका को लेकर पुलिस पहले से ही जांच में जुटी हुई है। गाड़ी की बरामदगी को जांच की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। पुलिस युवती के संपर्क में रहे लोगों और उसकी कथित फरारी में मदद करने वालों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

युवती के विदेश भागने की सूचना

युवती के विदेश जाने की सूचना भी सामने आई है। हालांकि, उसकी वर्तमान लोकेशन और हत्याकांड में उसकी भूमिका को लेकर अभी पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।