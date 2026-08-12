लुधियाना की हवा में फैली ऐसी बीमारी, घर से निकलना हुआ मुश्किल; आज ही इन चीजों से करें परहेज

Ludhiana Dengue Cases: मानसून के साथ जिले में डेंगू-मलेरिया के मामले बढ़े हैं. अब तक डेंगू और मलेरिया के कई केस सामने आए हैं. आइए जानते हैं.

Ludhiana Dengue Cases: मानसून शुरू होने के साथ जिले में डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ने लगे हैं. इस सीजन में अब तक डेंगू के 15 और मलेरिया के 44 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. बारिश के बाद जगह-जगह पानी जमा होने से मच्छरों के पनपने की संभावना बढ़ गई है. इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए हैं.

जून के मुकाबले मामलों में बढ़ोतरी

जून में जिले में डेंगू के केवल 3 और मलेरिया के 21 मामले सामने आए थे. इसके बाद कुछ ही हफ्तों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है. जून तक 2,200 से ज्यादा लोगों की डेंगू जांच की गई थी, जिनमें से उस समय तीन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी.

बारिश के बाद क्यों बढ़ रहा खतरा?

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार बारिश के बाद उमस और पानी जमा होने की वजह से मच्छरों को पनपने के लिए अनुकूल माहौल मिल जाता है. घरों के आसपास, छतों, कूलर, पुराने टायर और खुले कंटेनरों में जमा पानी मच्छरों के लिए breeding ground बन सकता है.

स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

मामलों को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग-अलग इलाकों में anti-larval अभियान चला रही हैं. जरूरत वाले क्षेत्रों में फॉगिंग की जा रही है और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों की जांच भी की जा रही है.

घरों में पानी जमा न होने दें

जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. सुप्रीत कौर ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घर और आसपास पानी जमा न होने दें. कूलर, बाल्टी, पानी के डिब्बे, छत, गमले और पुराने टायर जैसी जगहों को नियमित रूप से जांचना चाहिए. अगर कहीं पानी जमा है तो उसे तुरंत साफ करना जरूरी है.

लोगों को भी करना होगा सहयोग

स्वास्थ्य विभाग की टीमें रिहायशी इलाकों के साथ संस्थानों और दूसरी संभावित जगहों पर भी निरीक्षण कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि मच्छरों को पनपने से रोकने में लोगों की भूमिका बेहद अहम है. छोटी सी लापरवाही भी बीमारी फैलने की वजह बन सकती है.