Important Historical Events of 09 July : जानिए 09 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं

द्वारा
Sandeep Singh
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Know the important events of 09 July
संजीव कुमार, भारतीय अभिनेता।

Important Historical Events of 09 July : आज समाज नेटवर्क( संजीव कुमार, भारतीय अभिनेता) संजीव कुमार हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक थे। उनका जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत, गुजरात में हुआ था। उनका वास्तविक नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। उन्होंने अपने अभिनय करियर में अनेक प्रकार की भूमिकाएँ निभाईं और अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली से दर्शकों का दिल जीता।

उन्होंने शोले, आंधी, अंगूर, कोशिश और *सीता और गीता* जैसी लोकप्रिय फिल्मों में यादगार अभिनय किया। उन्हें अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त हुए। संजीव कुमार ने भारतीय सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सशक्त अभिनय के कारण एक विशेष पहचान बनाई। उनका निधन 6 नवंबर 1985 को हुआ, लेकिन उनकी फिल्में और अभिनय आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं।

9 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

  • 2000 – फिजी में जार्ज स्पीट तथा सैन्य नेताओं के मध्य समझौता सम्पन्न।
  • 2001 – भारत द्वारा पाक सीमा पर दो चौकियां स्थापित करने की घोषणा।
  • 2002 – आर्गेनाइजेशन आफ़ अफ़्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर अफ़्रीकन यूनियन किया गया।
  • 2004 – एशियाई विकास बैंक ने आतंकवाद से लड़ने हेतु अपने 42 सदस्य देशों के लिए एक कोष बनाया।
  • 2007 – भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में ध्यातत्व कार्य हेतु ओट्टो स्कॉट रिसर्च पुरस्कार प्रदान किया गया।
  • 2008 – ईरान ने लम्बी एवं मध्यम दूरी तक प्रहार क्षमता वाले नौ प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया।

9 जुलाई को जन्मे व्यक्ति

  • 1962 – सुखबीर सिंह बादल – प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, जो शिरोमणि अकाली दल के अध्‍यक्ष हैं।
  • 1925 – गुरु दत्त – प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक
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  • 1930 – के. बालाचंदर, फ़िल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक
  • 1900 – सत्य नारायण सिन्हा – ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ के राजनेता, संसदीय मामलों के मंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।
  • 1923 – मानकभाई अग्रवाल – दूसरी लोकसभा के सदस्य।
  • 1845 – लॉर्ड मिण्टो द्वितीय – 1905 से 1910 ई. तक भारत का वाइसराय तथा गवर्नर-जनरल रहा।

9 जुलाई को हुए निधन

  • 2015 – सरदार अंजुम – भारत के प्रख्यात शायर एवं लेखक हैं।
  • 1991 – शेरी भोपाली – एक सुप्रसिद्ध शायर