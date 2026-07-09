Jammu Kashmir Rain: जोरदार बारिश व आंधी-तूफान से बेहाल जम्मू-कश्मीर, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

द्वारा
Vir Singh
-
0
31
Jammu Kashmir Rain

Jammu Kashmir Rain, (आज समाज), श्रीनगर/जम्मू: जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बारिश और आंधी-तूफान ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बारिश व आंधी-तूफान के बीच विभिन्न जगहों पर लैंडस्लाइड व अचानक बाढ़ की स्थितियां पैदा होने से घाटी के हालात बदतर हैं।

जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिन तक जेएंडके में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में खासकर जम्मू डिवीजन में कहीं-कहीं भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है।

एनएच पर कई घंटों तक फंसे रहे हजारों यात्री

कश्मीर घाटी में बुधवार को बारिश व भूस्खलन के कारण सड़कों का संपर्क टूट गया और जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हजारों यात्री फंस गए। स्थिति को देखत हुए श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर बैटरी कार सेवा रोकनी पड़ी। कुलगाम जिÞले में नवयुग सुरंग के पास अधिकारियों द्वारा जम्मू की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोके जाने के बाद, पर्यटकों समेत हजारों यात्री कई घंटों तक जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फंसे रहे।

ट्रैफिक अधिकारियों ने इतनी देर तक ट्रैफिक रोके जाने का कोई खास कारण नहीं बताया, लेकिन श्री अमरनाथ जी यात्रा के काफिलों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए अक्सर इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। नवयुग सुरंग से मीर बाजार तक सैकड़ों गाड़ियां कतार में खड़ी रहीं, जिससे हजारों यात्री हाईवे पर फंसे रहे। ट्रैफ़िक अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द सामान्य आवाजाही बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं।

श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के नए रास्ते पर भूस्खलन 

रियासी ज़िले में बुधवार शाम श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के नए रास्ते पर हिमकोटी के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर भूस्खलन के कारण बैटरी कार सेवा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। हालाँकि, तीर्थयात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा और हज़ारों श्रद्धालु पारंपरिक रास्ते से अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मलबा हटाने और प्रभावित रास्ते को ठीक करने के लिए तुरंत कर्मचारी और मशीनें तैनात कर दीं।

ये भी पढ़ें: Heavy Rainfall Effect: भारी बारिश के चलते उत्तराखंड, यूपी सहित कई राज्यों में स्कूल व अन्य शिक्षण संथान बंद