Himachal News: हिमाचल में CM सुक्खू का नया फरमान, नशे में धुत पर्यटक अब थाने नहीं होटल भेजे जाएंगे

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Sudhanshu Chouhan
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई पर्यटक शराब के नशे में मिलता है, तो उसे थाने ले जाने के बजाय होटल पहुंचाया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में रेस्टोरेंट और बार 24 घंटे खुले रखने की व्यवस्था की जाएगी और पर्यटकों को हर सुविधा हर समय मिलनी चाहिए।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासन को एक अनोखा आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई पर्यटक शराब के नशे में मिलता है, तो उसे थाने ले जाने के बजाय होटल पहुंचाया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में रेस्टोरेंट और बार 24 घंटे खुले रखने की व्यवस्था की जाएगी और पर्यटकों को हर सुविधा हर समय मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खु ने होटल ताज में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) के 56वें वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

हिमाचल में पर्यटन की असीम संभावनाएं

उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। अगले वर्ष तक सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपैड से जोड़ दिया जाएगा। धर्मशाला हवाईअड्डे के विस्तार और अन्य हेली सेवाओं के लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कांगड़ा को पर्यटन केंद्र और हिमाचल प्रदेश की देश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पर्यटकों के लिए बन रही कार्य योजना

उन्होंने कहा कि साल 2025 में 3.11 करोड़ और जनवरी से जुलाई 2026 तक 1.06 करोड़ पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं। सरकार ऐसी कार्य योजना बना रही है, जिससे एक पर्यटक कम से कम सात दिन तक प्रदेश में ठहरे।

इन जगहों को किया रेखांकित

सीएम सुक्खू ने कहा कि महिला पर्यटकों की सुरक्षा के मामले में शिमला पहले और मनाली दूसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड से ज्यादा बर्फीला क्षेत्र हिमाचल में है। 24 ऐसे क्षेत्र हैं, जहां जून-जुलाई में भी बर्फ रहती है। 40 किलोमीटर क्षेत्र में झीलें हैं, जहां सितारा होटल और क्रूज चलाए जा सकते हैं। शिमला, मनाली, धनौल्टी और धर्मशाला के साथ नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। लेह के साथ स्पीति में भी बर्फ, नदी और प्रकृति का आनंद लिया जा सकता है।

पानी पर सख्त है हिमाचल सरकार

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की पांच नदियों का पानी पहले अन्य राज्यों को जाता था, लेकिन इसके बदले प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगले कुछ वर्षों में दिल्ली और गुरुग्राम जल संकट से जूझ सकते हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली को हिमाचल से पानी मिलता है। केंद्र सरकार को बांध बनाना था, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपनी शर्तें रखीं। समझौते के बाद बांध को मंजूरी दी गई और हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली को इन शर्तों पर सहमत होना पड़ा।

पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला हवाईअड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं। पांच हेलीपैड निर्माणाधीन हैं, जिससे सभी जिला मुख्यालय आपस में जुड़ जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने हिमाचल में पालम सिटी बनाने की इच्छा जताई है। प्रदेश सरकार एयरो सिटी भी बना रही है, जिससे उड़ानों की संख्या बढ़ेगी। एयर बस चलाने की तैयारी है।