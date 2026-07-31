अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वहां नौकरी करना विदेशी छात्रों का सपना होता है। अपने इस सपने को साकार करने के लिए हर साल लाखों विदेशी छात्र अमेरिका का रुख करते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप छात्रों के इस सपने पर पानी फेरने की तैयारी कर रहे हैं।

अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वहां नौकरी करना विदेशी छात्रों का सपना होता है। अपने इस सपने को साकार करने के लिए हर साल लाखों विदेशी छात्र अमेरिका का रुख करते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप छात्रों के इस सपने पर पानी फेरने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी करने के इच्छुक छात्रों से डॉनल्ड ट्रंप की सरकार 1 लाख डॉलर (लगभग 1 करोड़ रुपये) का शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है। साथ ही, ट्रंप सरकार छात्रों के वीजा से जुड़े नियमों को भी सख्त करने पर विचार कर रही है।

कानून का क्या होगा असर

अगर इन बदलावों को मान्यता मिल जाती है, तो इसे अमेरिका में छात्रों के वीजा सिस्टम में पिछले कई वर्षों के दौरान सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जाएगा। इससे विदेशी छात्र अमेरिका में कितने दिनों तक ठहर सकते हैं और स्नातक की डिग्री लेने के बाद काम करने के लिए लगने वाली लागत, दोनों पर ही असर पड़ेगा।

क्या है 1 लाख डॉलर का प्रस्ताव

अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित शुल्क ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम पर लागू होगा। अगर आपको ओपीटी प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं है, तो समझिए कि यह कॉलेज और अमेरिका में पहली नौकरी के बीच एक सेतु का काम करता है। वर्तमान में F-1 वीजा वाले अधिकतर विदेशी छात्र स्नातक की डिग्री लेने के बाद अमेरिका में ठहर सकते हैं और अपनी पढ़ाई वाली फील्ड में एक साल तक नौकरी कर सकते हैं। विज्ञान, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (STEM) कोर्सेज में स्नातक करने वाले विदेशी छात्र तीन साल तक अमेरिका में काम कर सकते हैं।

कानून पर चर्चा बाकी

इस अवधि में स्नातक की डिग्री लेने वाले छात्रों को वर्क एक्सपीरियंस लेने, अपना कैरियर बनाने और कई मामलों में H-1B वीजा पाने में मदद मिलती है। अब ट्रंप की सरकार इन मौकों के लिए 1 लाख डॉलर का शुल्क वसूलने पर विचार कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) में फिलहाल इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। अधिकारियों ने अभी यह तय नहीं किया है कि यह शुल्क छात्रों को खुद देना होगा या उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को देना होगा।