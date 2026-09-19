IMD Rain Forecast 19 September 2026: सितंबर महीने के बीतने के साथ ही मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 35°C से 36°C के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना अब काफी कम हो गई है। जैसे-जैसे सितंबर महीना बीत रहा है, वैसे-वैसे बारिश की संभावना कम होती जा रही है। हरियाणा और पंजाब में भी मौसम के साफ होने की शुरुआत हो गई है। अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां थमने और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत से मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में और अधिक सूखापन देखने को मिलेगा।

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम साफ रहेगा

आज दिल्ली-एनसीआर में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, और गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 34°C से 35°C तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25°C से 26°C के आसपास रहने की उम्मीद है। आज दिनभर आसमान साफ और मुख्य रूप से चमकदार धूप वाला रहेगा। बारिश की संभावना आज न के बराबर (लगभग 2% से 15%) है। उत्तर-पश्चिम दिशा से हल्की हवाएं चलेंगी। धूप निकलने के कारण दोपहर के समय थोड़ी उमस महसूस हो सकती है।

हरियाणा में भी आज मौसम साफ और धूप खिलेगी

हरियाणा में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 34°C तक जाने का अनुमान है। मॉनसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से बादल छंट गए हैं और मौसम शुष्क होने लगा है। वर्तमान में तापमान 27°C के आसपास रहेगा, जो दोपहर तक बढ़कर 34°C तक पहुंच सकता है। रात के समय न्यूनतम तापमान 24°C तक गिरने की उम्मीद है, जिससे हल्की ठंडक महसूस होगी। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अधिकांश जिलों में आज बारिश की संभावना 0% (नगण्य) है। हालांकि, स्थानीय बदलावों के कारण केवल पंचकूला और अंबाला जैसे उत्तर-पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय हवा में आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) करीब 80% दर्ज की गई है, जिससे दिन में हल्की उमस महसूस हो सकती है। उत्तर दिशा से 4 से 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चल रही हैं।

पंजाब में भी कहीं-कहीं छिटपुट बारिश

पंजाब में मॉनसून की वापसी शुरू होने के कारण आज अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप खिली रहेगी। हालांकि, स्थानीय मौसमी बदलावों के चलते राज्य के कुछ चुनिंदा जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, होशियारपुर और रूपनगर जैसे सीमावर्ती और उत्तरी जिलों में कहीं-कहीं हल्की या छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और मोहाली समेत मध्य व दक्षिणी पंजाब में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहेगा। हवा में सुबह आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) 82% के करीब होने के कारण दिन में थोड़ी उमस परेशान कर सकती है।

हिमाचल में साफ रहेगा मौसम, खिलेगी धूप

हिमाचल में मॉनसून की विदाई की प्रक्रिया के बीच मौसम में बड़ा सुधार हुआ है और आज राज्य में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप खिली रहेगी। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और रोहतांग व मनाली जैसे ऊंचे दर्रों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद आज से मौसम पूरी तरह खुलने की उम्मीद है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मैदानी और मध्य-पहाड़ी जिलों जैसे शिमला, कांगड़ा और मंडी में आज धूप खिली रहेगी। हालांकि, शाम के समय हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम (लगभग 5% से 10%) है। अधिकतम तापमान 18°C से 20°C के बीच रहने से मौसम सुहावना रहेगा। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों जैसे लाहौल-स्पीति और किन्नौर में आज धूप निकलने से राहत मिलेगी, लेकिन पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। दिन का अधिकतम तापमान 4°C से 6°C और रात का न्यूनतम तापमान -3°C तक गिरने का अनुमान है।

देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम?

आज देश के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की आधिकारिक वापसी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ देश के करीब 14 से 20 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं (75-80 किमी/घंटा तक) का अलर्ट जारी किया गया है।

यूपी में आज मौसम काफी सक्रिय है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), आगरा, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़: इन दोनों राज्यों के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

बिहार और झारखंड: बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण इन राज्यों में मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है।

ओडिशा और पश्चिम बंगाल: तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

महाराष्ट्र: पुणे, नासिक, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) और मराठवाड़ा के इलाकों में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

गुजरात: उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure) सक्रिय होने के कारण राज्य के कई हिस्सों में घने बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा हो सकती है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में आज तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है।