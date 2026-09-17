EPFO ने प्रोविडेंट फंड, पेंशन और स्कीम से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए एक ऑफिशियल WhatsApp चैनल शुरू किया है। यहां बताया गया है कि सदस्य इस चैनल को कैसे फॉलो कर सकते हैं और किन सेवाओं के लिए अभी भी EPFO ​​पोर्टल या UMANG ऐप की जरूरत होगी

EPFO WhatsApp Channel: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एक ऑफिशियल WhatsApp चैनल शुरू करने से लाखों EPFO ​​सब्सक्राइबर्स के लिए प्रोविडेंट फंड और पेंशन से जुड़ी घोषणाओं की जानकारी रखना आसान हो गया है। इस चैनल पर EPFO, ​​सदस्यों और पेंशनभोगियों के साथ घोषणाएं, स्कीम से जुड़ी जानकारी और अन्य जरूरी अपडेट शेयर करेगा।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब रिटायरमेंट फंड बॉडी अपनी डिजिटल मौजूदगी को लगातार बढ़ा रही है। EPFO ​​पहले से ही अपने मेंबर पोर्टल और UMANG ऐप के जरिए सेवाएं देता है, साथ ही सब्सक्राइबर्स से बातचीत करने के लिए X, Instagram, Facebook, YouTube और LinkedIn जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करता है।

ऑफिशियल EPFO ​​चैनल कैसे ढूंढें

मेंबर्स WhatsApp के ‘अपडेट्स’ सेक्शन के जरिए EPFO ​​चैनल तक पहुंच सकते हैं। वे ‘चैनल्स’ चुन सकते हैं, सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ‘फॉलो’ करने से पहले वेरिफाइड EPFO ​​अकाउंट ढूंढ सकते हैं।

यूजर्स EPFO ​​के शेयर किए गए डायरेक्ट लिंक से या ऑर्गनाइजेशन के वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए QR कोड को स्कैन करके भी इस चैनल को एक्सेस कर सकते हैं।

चैनल को फॉलो करने के लिए मेंबर्स को अपना UAN, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या कोई दूसरी पर्सनल जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं है।

WhatsApp पर क्या शेयर करेगा EPFO?

यह चैनल मुख्य रूप से जानकारी देने के लिए है, न कि अलग-अलग PF अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए।

मेंबर्स को EPFO ​​स्कीम, पॉलिसी की घोषणाओं, सर्विस में बदलाव और प्रोविडेंट फंड व पेंशन सब्सक्राइबर्स से जुड़ी दूसरी जानकारी के अपडेट्स मिलेंगे।

जो लोग रेगुलर तौर पर EPFO ​​की वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पर नहीं जाते, उनके लिए यह चैनल ऐसी घोषणाओं को पाने का एक ज्यादा डायरेक्ट जरिया हो सकता है।

PF बैलेंस, क्लेम के लिए ऑफिशियल सर्विसेज जरूरी

WhatsApp चैनल को EPFO ​​के अकाउंट-मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स का विकल्प नहीं समझना चाहिए।

जिन सदस्यों को अपने UAN अकाउंट को एक्सेस करना है, अकाउंट से जुड़ी जानकारी देखनी है या दूसरी ऑनलाइन PF सेवाओं का इस्तेमाल करना है, वे EPFO ​​के ऑफिशियल मेंबर पोर्टल और UMANG का इस्तेमाल करते रहेंगे। EPFO ​​के मौजूदा मेंबर पोर्टल पर UAN से जुड़ी सुविधाओं और एप्लीकेशन-स्टेटस ट्रैकिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

EPFO ने पहले भी सदस्यों के सवालों और शिकायतों से जुड़ी मदद के लिए WhatsApp हेल्पलाइन चलाई है। इसकी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, ऑर्गनाइजेशन ने सब्सक्राइबर्स के सवालों का जवाब देने के लिए WhatsApp और दूसरे सोशल-मीडिया चैनलों का इस्तेमाल किया है।

EPFO ने कहा धोखाधड़ी से सावधान