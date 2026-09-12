PM Modi’s BRICS Diplomacy: ब्रिक्स समिट में बोले पीएम मोदी- ग्लोबल साउथ’ को फैसले लेने वाला बनना होगा, UN में सुधार तत्काल जरूरत

भारत की मेजबानी में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'ग्लोबल साउथ' को फैसले लेने वाला बनना चाहिए और हर सदस्य देश की आवाज सुनी जानी चाहिए।

PM Modi’s BRICS Diplomacy: भारत की मेजबानी में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘ग्लोबल साउथ’ को फैसले लेने वाला बनना चाहिए और हर सदस्य देश की आवाज सुनी जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि UN सुरक्षा परिषद में सुधारों में अब और देरी नहीं की जा सकती।

फैसले लेने की प्रक्रिया में पीछे

प्रधानमंत्री ने कहा, ”ग्लोबल साउथ वैश्विक संगठनों में तो आगे की कतार में रहता है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में पीछे की कतार में ही रह जाता है। हमें ‘विशेषाधिकार के पिरामिड’ को ‘साझेदारी के प्लेटफॉर्म’ में बदलना होगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य की हिस्सेदारी हो, और हर कोशिश के केंद्र में मानवता की प्रगति हो।”

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10-सूत्रीय रोडमैप पर दिया जोर

उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि इस क्षेत्रीय समूह के अगले समिट से पहले सुधारों के लिए 10-सूत्रीय रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस रोडमैप में प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम बनाने की प्रक्रिया, इन तीन मुख्य स्तंभों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सुरक्षा परिषद में सुधार तत्काल जरूरत

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ”प्रतिनिधित्व के मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि UN सुरक्षा परिषद में सुधारों में अब और देरी नहीं की जा सकती। इस मुद्दे पर, टेक्स्ट-आधारित बातचीत को एक निश्चित समय-सीमा और स्पष्ट, ठोस नतीजों से जोड़ा जाना चाहिए।”

भारत की मेजबानी में 18वां ब्रिक्स समिट

भारत की मेजबानी में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। भारत इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। समिट शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा है। सबसे ज्यादा नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित मुलाकात पर है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब भारत और चीन पिछले कुछ वर्षों के तनाव के बाद संबंधों को धीरे-धीरे स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं।