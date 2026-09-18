रिटायरमेंट पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने डोनेट किए 1.01 करोड़ रुपये, देहदान का संकल्प, कौन हैं अवनींद्र कुमार सिंह?

पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने बताया कि वो जीपीएफ से मिलने वाले रकम को राष्ट्र को समर्पित करेंगें. उन्होंने 1 करोड़ 1 लाख रुपये को प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दान करने की घोषणा की है.

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ऐसी अनोखी मिसाल पेश की है जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है. 36 साल के निष्कलंक न्यायिक सफर के बाद 17 सितंबर 2026 को रिटायरमेंट के साथ उनके जीवन के नई पारी की शुरुआत हुई. उन्होंने सेवानिवृत्त होने पर ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से हर तरफ चर्चा हो रही है. उनके सम्मान में दोपहर करीब साढ़े तीन बजे फुल कोर्ट फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. विदाई स्पीच के दौरान जस्टिस सिंह ने कुछ ऐसे अभूतपूर्व और भावुक फैसलों की घोषणा की जिसने वहां मौजूद साथी जजों, वकीलों और कर्मचारियों की आंखें नम कर दीं.

पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने बताया कि वो जीपीएफ से मिलने वाले रकम को राष्ट्र को समर्पित करेंगें. उन्होंने 1 करोड़ 1 लाख रुपये को प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दान करने की घोषणा की है. इतना ही नहीं उन्होंने मरने के बाद अपना देहदान करने का मुश्किल फैसला भी किया है.

देहदान का संकल्प: ‘अपने लिए जिए तो क्या जिए’

फेयरवेल समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने कहा, “अपने लिए जिए तो क्या जिए. जीवनभर जिस शरीर ने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन किया, अब वही शरीर मृत्यु के बादप भविष्य के डॉक्टर के नॉलेज और रिसर्च के काम आएगा”

उन्होंने बताया कि रिटारमेंट से दो दिन पहले उन्होंने और पत्नी ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज में देहदान का औपचारिक रजिस्ट्रेशन कराया है. उन्होंने जैसे निस्वार्थ होकर ये खास संकल्प लिया है इसकी जानकारी मिलते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और सम्मान से गूंज उठा.

पीएम केयर्स फंड में 1.01 करोड़ रुपए का दान

मरन के बाद शरीर का दान देने का संकल्प उन्होंने लिया और इसके साथ ही अपनी जीवनभर की कमाई से जुड़ा एक और बड़ा भी दान करने का फैसला लिया. जस्टिस सिंह ने अपने जीपीएफ (GPF) से प्राप्त होने वाली 1 करोड़ 1 लाख रुपए की पूरी राशि प्रधानमंत्री केयर्स फंड (PM CARES Fund) में दान कर रहे हैं.

36 साल का शानदार न्यायिक सफर

जस्टिस सिंह ने साल 1990 में अपने करियर की शुरुआत बतौर सिविल जज से की थी. 36 सालों तक अलग अलग न्यायिक पदों पर सेवा देने के बाद मई 2023 में उनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया. तकरीबन तीन साल तक उन्होंने हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए. 17 सितंबर 2026 को उनका न्याज को समर्पित शानदार करियर खत्म हुआ.