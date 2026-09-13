Jimmy Tata appointment: कौन हैं जिमी टाटा? सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने

HDFC बैंक ने अपने नए एमडी और सीईओ को चुनने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी बीच, बैंक ने जिमी टाटा को तीन साल के लिए 'होल-टाइम डायरेक्टर' (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिलने पर लागू होगी।

Jimmy Tata appointment: HDFC बैंक ने अपने नए एमडी और सीईओ को चुनने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी बीच, बैंक ने जिमी टाटा को तीन साल के लिए ‘होल-टाइम डायरेक्टर’ (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिलने पर लागू होगी। बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह नियुक्ति और उन्हें मिलने वाला वेतन, RBI की मंजूरी मिलने की तारीख या सेंट्रल बैंक द्वारा तय की गई किसी अन्य तारीख या समय से लागू होगा।

कौन हैं जिमी टाटा?

35 साल से ज्यादा का अनुभव

जिमी टाटा फिलहाल HDFC बैंक के चीफ क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिग्री ली है। साथ ही, वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। उन्हें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में 35 साल से ज्यादा का अनुभव है।

2013 में चीफ रिस्क ऑफिसर बने

टाटा ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1987 में स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कंसल्टेंट के तौर पर की। दो साल बाद वह एप्पल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े, जहां उन्होंने बाद में इसके होलसेल लीजिंग और हायर परचेज डिवीजन का नेतृत्व किया। 1994 में वह HDFC बैंक के कॉर्पोरेट बैंकिंग डिपार्टमेंट में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर शामिल हुए और बाद में इसके हेड बने। जून 2013 में, टाटा ने HDFC बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर का पद संभाला।

बोर्ड में भी हैं शामिल

वे HDFC बैंक में अपनी भूमिका के अलावा, टाटा इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (IARC) और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में भी शामिल हैं। वह HDB एम्प्लॉईज वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं।

वी. श्रीनिवासा रंगन की फिर से नियुक्ति

इस बीच, बोर्ड ने जरूरी मंजूरी मिलने पर वी. श्रीनिवासा रंगन को 23 नवंबर, 2026 से 22 नवंबर, 2027 तक एक साल के कार्यकाल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर होल-टाइम डायरेक्टर के तौर पर फिर से नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी।

होल-टाइम डायरेक्टर की संख्या बढ़ाई

HDFC बैंक ने एक और होल-टाइम डायरेक्टर का पद बनाने को मंजूरी दे दी है। इससे मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा, बैंक के बोर्ड में होल-टाइम डायरेक्टर्स की संख्या बढ़कर चार हो गई है। बैंक ने कहा कि इस नए पद का मकसद अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के साथ बेहतर तालमेल और निगरानी सुनिश्चित करना है। साथ ही, सक्सेशन प्लानिंग (उत्तराधिकार योजना) के ढांचे को मजबूत करना भी है।

शेयरहोल्डर्स से भी ली जाएगी मंजूरी

HDFC बैंक ने अपनी फाइलिंग में बताया कि नए पद पर नियुक्ति, नए चीफ के कार्यभार संभालने के बाद उनसे सलाह-मशविरा करके की जाएगी। बैंक ने यह भी कहा कि शेयरहोल्डर्स से जरूरी मंजूरी बाद में ली जाएगी।

MD और CEO पद के लिए RBI को दो नाम भेजे

बैंक ने बताया कि HDFC बैंक ने मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पदों के लिए दो उम्मीदवारों के नाम RBI को भेजे हैं। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, उम्मीदवारों के नाम प्राथमिकता के क्रम में दिए गए थे। साथ ही, तीन साल के कार्यकाल के लिए प्रस्तावित वेतन का भी जिक्र था, जो RBI की मंजूरी पर निर्भर करेगा। बैंक ने उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया।