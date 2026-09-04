Ether konarc launch: एथर ने लॉन्च किया नया स्कूटर Konarc, फीचर्स की भरमार, जानें क्या कुछ है खास

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Ether ने अपना नया Konarc इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। यह कंपनी के नए EL-01 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और अपने ओवरऑल डिजाइन के मामले में थोड़ा मैच्योर दिखता है।

Ether konarc launching: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Ether ने अपना नया Konarc इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। यह कंपनी के नए EL-01 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और अपने ओवरऑल डिजाइन के मामले में थोड़ा मैच्योर दिखता है। इसमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। आइए, जानते हैं इसमें आपको क्या कुछ खास मिल रहा है।

मॉडल

यह दो मॉडल S-Line और Z-Line में उपलब्ध है और इसके कुल पांच वेरिएंट पेश किए गए हैं। फिलहाल, ब्रांड ने सिर्फ S-Line वेरिएंट की कीमतों का खुलासा किया है।

वेरियंट

S वेरिएंट में तीन सब-वैरिएंट हैं: 100 km, 125 km और 161 km

कीमतें

एथर कोनार्क S-Line एक्स-शोरूम कीमत एथर Z-Line एक्स-शोरूम कीमत 100 किलोमीटर रेंज Rs 99,999 125 किलोमीटर रेंज फिलहाल घोषणा नहीं 125 किलोमीटर रेंज Rs 1,21,999 161 किलोमीटर रेंज फिलहाल घोषणा नहीं 161 किलोमीटर रेंज Rs 1,44,999 200 किलोमीटर रेंज फिलहाल घोषणा नहीं

डिजाइन

Konarc का डिजाइन ज्यादा सिंपल और सोबर है जिसमें DRL बार, स्लीक LED हेडलाइट और मिनिमलिस्टिक दिखने वाली टेल-लाइट जैसे थोड़े मॉडर्न टच दिए गए हैं। Ather ने Konarc को पूरी तरह से मेटल बॉडी दी है, जिससे यह काफी मजबूत दिखती है।

S वैरिएंट कुल चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है- S 100 km वेरिएंट सिर्फ दो रंगों में मिलता है। क्वार्ट्ज व्हाइट/ब्लू और मैजेस्टिक ग्रे/ब्लैक। S 125 km और S 161 km वेरिएंट में इनके अलावा सेलेस्टियल गोल्ड/ब्लू और ल्यूमेन कॉपर/ब्लैक कलर ऑप्शन भी मिलते हैं।

फीचर्स

Ather Konarc में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। S 100 km वेरिएंट में 4.2-इंच का LCD कंसोल मिलता है, जबकि S 125 km और S 161 km वेरिएंट में बड़ा 7-इंच का LCD मिलता है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, SMS/कॉल अलर्ट और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

फोन चार्ज करने के लिए स्कूटर में USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। साथ ही, एक्सेसरी के तौर पर एक मॉडर्न Type-C चार्जर भी उपलब्ध है।

S 125 km और S 161 km वेरिएंट में नया ‘एयर वॉक’ फीचर मिलता है। इस फीचर का इस्तेमाल पार्किंग लॉट में स्कूटर को आगे-पीछे करने या टायर पंचर होने की स्थिति में किया जा सकता है। इसके अलावा, इन दोनों वेरिएंट में ‘ऑटोहोल्ड’ और ‘फॉल सेफ’ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

Z वेरिएंट (अभी लॉन्च नहीं किया गया है) में कुछ अतिरिक्त फीचर्स मिलेंगे। इनमें सबसे दिलचस्प है प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला ‘मैजिक की’। जैसे ही आप साइड स्टैंड हटाते हैं, यह स्कूटर को अनलॉक कर देता है। अगर चाबी कहीं खो जाती है, तो स्कूटर उसकी आखिरी लोकेशन बता देता है। अगर चाबी डिस्चार्ज हो जाती है, तो स्कूटर उसे सीट के नीचे लगे वायरलेस चार्जर से चार्ज कर देता है।

मोटर, परफॉर्मेंस और रेंज

Z-लाइन वेरिएंट में दो सब-वैरिएंट होंगे। एक 125 km और दूसरा 161 km की IDC रेंज और 80 kmph की टॉप स्पीड वाला। इसके अलावा, कंपनी ने इस आने वाले मॉडल के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है।

रेंज और परफॉर्मेंस

Ather Konarc Specs S 100 km वेरियंट S 125 km वेरियंट S 161 km वेरियंट बैटरी कैपेसिटी 2.1 किलोवॉट आवर 2.7 किलोवॉट आवर 3.5 किलोवॉट आवर अधिकतम पावर 4 किलोवॉट 4.7 किलोवॉट 4.7 किलोवॉट अधिकतम टॉर्क 16 एनएम 16 एनएम 16 एनएम आईडीसी रेंज 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर 161 किलोमीटर टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का समय 5 सेकंड 4.7 सेकंड 4.7 सेकंड राइडिंग मोड्स स्मार्ट ईको, ईको, पावर स्मार्ट ईको, ईको, पावर स्मार्ट ईको, ईको, पावर चार्जर 450 वॉट 450 वॉट 450 वॉट 0 to 80% चार्जिंग टाइम 4 घंटे 4 घंटे 30 मिनट 5 घंटे 40 मिनट

वारंटी