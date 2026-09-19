DUSU Election Results 2026: आज आएंगे डूसू चुनाव के नतीजे, वोटों की गिनती शुरू, जानें किसके सिर सजेगा ताज

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव 2026 के नतीजे आज, 19 सितंबर 2026 को घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास और उपाध्यक्ष पद के लिए इशू मौर्य को मैदान में उतारा है।

DUSU Election Results 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव 2026 के नतीजे आज, 19 सितंबर 2026 को घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास और उपाध्यक्ष पद के लिए इशू मौर्य को मैदान में उतारा है, जबकि NSUI ने इन दो पदों के लिए विजय शंकर मीणा और वीर छत्रथ को उम्मीदवार बनाया है।

कुल 40.46% हुआ मतदान

दिल्ली यूनिवर्सिटी के 52 पोलिंग सेंटर्स से मिले आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार, 18 सितंबर को हुई वोटिंग के दौरान 40.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। पिछले साल मतदान का प्रतिशत 39.5% था। वोटिंग दो चरणों में हुई। पहला चरण सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम के छात्रों के लिए दूसरा चरण दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक आयोजित किया गया।

ABVP अहम पदों पर जीती

नतीजों से पहले ही ABVP ने DUSU चुनाव में कई कॉलेजों में अहम पद हासिल कर लिए हैं। ABVP ने अदिति महाविद्यालय, श्री अरबिंदो कॉलेज (मॉर्निंग), डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज, भारती कॉलेज और शिवाजी कॉलेज में सभी चार अहम पदों पर जीत हासिल की है। रामजस कॉलेज में, ABVP के उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, सचिव, सेंट्रल काउंसलर और इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के पदों पर जीत दर्ज की।

चुनाव में 52 कॉलेज लेते हैं हिस्सा

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस में कुल 91 कॉलेज हैं, लेकिन DUSU चुनावों में सिर्फ 52 कॉलेज और फैकल्टी ही सीधे तौर पर हिस्सा लेते हैं। सेंट स्टीफंस कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉलेज उन कॉलेजों में शामिल हैं जिन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

जीत के बाद जुलूसों पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने जीत के बाद निकाले जाने वाले जुलूसों पर रोक लगा दी है और दिल्ली पुलिस से कहा है कि DUSU चुनाव के नतीजे आने के बाद सड़कों, हॉस्टलों और कॉलेजों के अंदर ऐसा कोई जुलूस न निकाला जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाले छात्रों को सजा दी जाएगी और उनके ख़िलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।