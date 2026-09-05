Miss world 2026: डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज ने जीता मिस वर्ल्ड का ताज, भारत की निकिता पोरवाल पिछड़ीं

डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज मिस वर्ल्ड 2026 बनीं। वियतनाम के न्हा ट्रांग में शनिवार को हुए ग्रैंड फिनाले में मिस वर्ल्ड 2025 रहीं ओपल सुचाता चुआंगश्री ने उन्हें मिस वर्ल्ड 2026 का ताज पहनाया। स्पेन की एलिसाबेथ रेनेस रनर अप रहीं। मलेशिया की तानुसिया चेट्टी सेकेंड रनर अप रहीं।

डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज मिस वर्ल्ड 2026 बनीं। वियतनाम के न्हा ट्रांग में शनिवार को हुए ग्रैंड फिनाले में मिस वर्ल्ड 2025 रहीं ओपल सुचाता चुआंगश्री ने उन्हें मिस वर्ल्ड 2026 का ताज पहनाया। स्पेन की एलिसाबेथ रेनेस फर्स्ट रनर अप रहीं, जबकि मलेशिया की तानुसिया चेट्टी सेकेंड रनर अप रहीं।

टॉप-20 से बाहर हुईं निकिता

भारत की निकिता पोरवाल टॉप-20 में जगह नहीं बना सकीं। अगले साल मिस वर्ल्ड का आयोजन तंजानिया में होगा। मिस वर्ल्ड पेज पर नई विजेता को ‘समर्पित शिक्षिका, कम्युनिटी एडवोकेट और कम्युनिकेटर’ बताया गया है। जोहेरी ने यूनिवर्सिडाड इबेरोअमेरिकाना से बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की है।

सुचाता बनी थीं मिस वर्ल्ड 2025

मिस वर्ल्ड 2025 का फिनाले पिछले साल 31 मई, 2025 को हैदराबाद के हाइटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुआ था। इस मुकाबले में 108 देशों की कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था। थाइलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम किया था। इथियोपिया की हासेट डेरेज फर्स्ट रनर-अप रही थीं। पोलैंड की माजा क्लाज्दा सेकेंड रनर-अप और मार्टिनिक की ओरेली जोआचिम थर्ड रनर-अप रही थीं।

1951 में पहला मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट

1951 में इंग्लैंड के टीवी होस्ट एरिक मोर्ले ने फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन सेलिब्रेशन में बिकिनी को बढ़ावा देने के लिए बिकिनी कॉन्टेस्ट आयोजित किया था। इसका उद्देश्य भीड़ बढ़ाना था। ये अपनी तरह का इकलौता कॉन्टेस्ट था, जिसमें कई देशों की 27 मॉडल बिकिनी में रैंप वॉक करने वाली थीं। विदेशी मीडिया ने इसे मिस वर्ल्ड नाम दिया था। इसकी पहली विजेता स्वीडन की कर्स्टीन मार्गरेटा उर्फ कीकी हकानसन रहीं। उन्होंने क्राउनिंग के दौरान बिकिनी पहनी थी।