Nepal Tragedy: दिल्ली-काठमांडू बस सर्विस स्थगित, नेपाल में बाढ़ की वजह से डीटीसी ने लिया फैसला

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नेपाल में आई बाढ़ को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और काठमांडू व बीजिंग में तैनात भारतीय राजदूतों के साथ समीक्षा बैठक की।

2014 में शुरू की हुई थी भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा, सप्ताह में 6 दिन चलती है बस

Nepal Tragedy, (आज समाज), नई दिल्ली: नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 273 लोगों की हो चुकी है। 1500 के करीब लोग अभी भी लापता है। मारने वालों में 270 लोग नेपाल और 3 लोग तिब्बत के रहने वाले थे। लापता हुए लोगों में 32 देशों के करीब 525 लोग शामिल है। इसी कड़ी में दिल्ली परिवहन निगम नेपाल में भारी बाढ़ को देखते हुए भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। भविष्य में बस चलाने को लेकर अंतिम निर्णय डीटीसी द्वारा हालात को देखते हुए लिया जाएगा। फिलहाल मैत्री बस सेवा को स्थगित कर दिया गया है।

2 बसें रास्तें में फंसी

नेपाल में आई बाढ़ की वजह से भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा की 2 बसें रास्तें में फंसी हुई है। दिल्ली से काठमांडू जाने वाली बस नारायण घाट के पास खड़ी है। दूसरी बस जोकि काठमांडू से दिल्ली आनी थी वह बस काठमांडू से 30 किलोमीटर पहले फंसी है।

दोनों बसों में 25-30 यात्री सवार है। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित है। नारायण घाट पर नदी का मलबा सड़क पर आने की वजह से फिलहाल रास्ता अवरुद्ध है। जबकि, उत्तरी नेपाल से काठमांडू आने वाली सड़क भी अवरुद्ध होने से आने वाली बस फंसी है

21 भारतीयों को बचाया गया सुरक्षित, 288 से नहीं हो पाया संपर्क

भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नेपाल में 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें 73 लोग त्रिशूली-1 पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है। वहीं, तिब्बत में फंसे करीब 200 भारतीयों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है।

भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, बैली ब्रिज भेजने का लिया फैसला

नेपाल में बाढ़ से टूटे रास्तों और पुलों को फिर से जोड़ने के लिए भारत बैली ब्रिज भेजेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह एक पोर्टेबल और पहले से तैयार किया जा सकने वाला पुल है, जिसे जरूरत वाली जगह पर जल्दी लगाया जा सकता है। बाढ़ या भूस्खलन में जब कोई पुल टूट जाता है, तो बैली ब्रिज कम समय में रोड कनेक्टिवटी को बहाल करने में मदद करता है।

भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने की समीक्षा बैठक

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नेपाल में आई बाढ़ को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और काठमांडू व बीजिंग में तैनात भारतीय राजदूतों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षा और उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए तुरंत प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके लिए विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों, टूर आॅपरेटरों और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल सरकार के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में मदद कर रहा है। फिलहाल मंत्रालय का मुख्य फोकस प्रभावित इलाकों में मौजूद भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।

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