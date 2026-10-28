DA Hike:दीवाली से पहले केंद्र ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया, 10,016 करोड़ का आवंटन, जानें किसे और कितना फायदा होगा?

केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस बढ़ोतरी के बाद DA मूल वेतन (बेसिक पे) के मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा।

DA/DR Hike: केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस बढ़ोतरी के बाद DA मूल वेतन (बेसिक पे) के मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। सरकार ने पिछली बार इस भत्ते को बढ़ाकर 60% किया था, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू हुआ था। केंद्र ने DA के लिए 10,016 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

कम करता है महंगाई का असर

DA की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती जीवन-यापन लागत का सामना करने में मदद मिलती है। पेंशनभोगियों को भी इसी तरह का लाभ मिलता है, जिसे महंगाई राहत (DR) कहा जाता है। इन दोनों का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना है।

साल में दो बार संशोधन

सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में DA और DR में संशोधन करती है। हाल की घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जुलाई 2026 के DA संशोधन से संबंधित है। DA, सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन (बेसिक पे) के प्रतिशत के रूप में दिया जाने वाला एक ‘कॉस्ट-ऑफ-लिविंग एडजस्टमेंट’ है।

किसे कितना मिलेगा फायदा?

DA में यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है।

6वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के वेतनमान के लिए: 01.07.2026 से DA/DR मूल वेतन के 262% से बढ़कर 269% (+7%) हो जाएगा।

5वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के वेतनमान के लिए: 01.07.2026 से DA/DR मूल वेतन के 483% से बढ़कर 497% (+14%) हो जाएगा।

महंगाई भत्ते (DA) में हुई इस ताजा बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।

अन्य योजनाओं को भी मंजूरी

अन्य प्रमुख मंजूरियों में 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाली ‘कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम’, 1,856 करोड़ रुपये के बजट वाली ‘खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ और 7,395 करोड़ रुपये के बजट वाली ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ शामिल हैं।