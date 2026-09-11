Baleno facelift Vs Hyundai i20: नई बलेनो फेसलिफ्ट और i20 में तगड़ा कंप्टीशन, जानें कौन है पैसा वसूल?

भारत की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक में से एक, मारुति Baleno का हाल ही में फेसलिफ्ट वर्शन उतारा गया है। इसमें इसके इक्विपमेंट की लिस्ट और स्टाइलिंग में बदलाव किए गए हैं और सबसे जरूरी बात, इसमें बिल्कुल नया इंजन भी लगाया गया है।

Baleno facelift and Hyundai i20 comparision: भारत की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक में से एक, मारुति Baleno का हाल ही में फेसलिफ्ट वर्शन उतारा गया है। इसमें इसके इक्विपमेंट की लिस्ट और स्टाइलिंग में बदलाव किए गए हैं और सबसे जरूरी बात, इसमें बिल्कुल नया इंजन भी लगाया गया है। कई सालों से भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक होने के नाते, यह अपडेट हैचबैक को बिक्री के मामले में सबसे आगे बनाए रखने के लिए काफी अहम लगता है।

इसी सेगमेंट में हुंडई i20 भी मौजूद है। बहुत से लोगों को याद होगा कि 2008 में इसी कार ने इस सेगमेंट की शुरुआत की थी। यह कार अब अपने तीसरे जेनरेशन वाले अवतार में है, जिसे कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था। इस स्टोरी में हम इसकी बारीकी से जांच करेंगे और इसके जापानी प्रतिद्वंद्वी से इसकी तुलना करेंगे:

कीमत

मॉडल 2026 Maruti Baleno Facelift Hyundai i20 कीमत (एक्स-शोरूम) 6.10 लाख रुपये से शुरू* 6 लाख रुपये से 10.64 लाख रुपये के बीच

*सिर्फ बेस सिग्मा वैरिएंट की कीमत बताई गई है

दोनों हैचबैक की शुरुआती कीमत लगभग एक जैसी है, लेकिन 2026 Baleno का बेस सिग्मा वैरिएंट 10,000 रुपये महंगा है।

i20 रेंज की कीमत 10.64 लाख रुपये तक जाती है। हालांकि, मारुति ने Baleno फेसलिफ्ट की पूरी कीमत नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी कीमत हुंडई से काफी कम होगी।

हुंडई i20 पुराना मॉडल है, इसलिए इस पर अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं।

डाइमेंशन

पैरामीटर 2026 Maruti Baleno Facelift Hyundai i20 अंतर लंबाई 3990 मिमी 3995 मिमी (- 5 मिमी) चौड़ाई 1745 मिमी 1775 मिमी (- 30 मिमी) ऊंचाई 1530 मिमी 1505 मिमी + 25 मिमी व्हीलबेस 2520 मिमी 2580 मिमी (- 60 मिमी)

अपनी ऊंचाई को छोड़कर, Hyundai i20 हर मामले में 2026 Baleno से बड़ी है।

इनकी लंबाई में बहुत कम फर्क है, लेकिन चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में Baleno फेसलिफ्ट काफी पीछे रह जाती है।

हालांकि, व्हीलबेस कम होने के बावजूद, Baleno का केबिन ज्यादा जगह वाला है।

कलर ऑप्शंस

2026 Maruti Baleno Facelift Hyundai i20 आर्कटिक व्हाइट एटलस व्हाइट* स्प्लेंडिड सिल्वर टाइटन ग्रे ग्रैंड्योर ग्रे टाइटन ग्रे मैट ऑपुलेंट रेड फायरी रेड ब्लूइश ब्लैक टाइटेनियम ब्लैक^ एनिग्मैटिक टील स्टारी नाइट नेक्सा ब्लू –

*ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन स्कीम में भी उपलब्ध, ^सिर्फ नाइट एडिशन में उपलब्ध

Maruti ने Baleno फेसलिफ्ट के कलर ऑप्शन में बदलाव किया है, और अब इसमें चुनने के लिए 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जबकि i20 में 6 शेड मिलते हैं।

हालांकि, इस तुलना में सिर्फ Hyundai ही डुअल-टोन पेंट स्कीम, ब्लैक-आउट एक्सटीरियर और इंटीरियर थीम (नाइट वर्शन में) और ग्रे शेड के लिए एक यूनिक मैट फिनिश देती है।

फीचर्स

फीचर 2026 Maruti Baleno Facelift Hyundai i20 एलईडी हेललैंप ✅ (प्रोजेक्टर) ✅(रिफ्लेक्टर) एलईडी डीआरएल ✅ ✅ फॉग लैंप ✅ (एलईडी) ❌ अलॉय व्हील्स 16-इंच डुअल टोन 16-इंच डायमंड-कट एलईडी इंडिकेटर वाला ओरवीएम ✅ ✅ क्रोम डोर हैंडल ✅ ✅ शार्कफीन एंटेना ✅ ✅ क्रोम विंडोलाइन एसेंट्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ रियर स्किड प्लेट ❌ ✅ (सिल्वर) रूफ स्पॉयलर ✅ ✅ केबिन थीम ब्लू और ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ रियर एसी वेंटेस ✅ ✅ एंबियंट लाइटिंग ❌ ✅ (ब्लू) 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ सनरूफ ❌ ✅ (संगल-पेन) टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅ (9-इंच) ✅ (10.25-इंच) वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay ✅ ✅ (एडैप्टर के जरिए) क्रूज़ कंट्रोल ✅(अडैप्टिव) ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर TFT MID के साथ एनालॉग सेमी-डिजिटल वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ❌ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ हेड-अप डिसप्ले ✅ ❌ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर क्लैरियन 7-स्पीकर बोस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ ड्राइव मोड्स ❌ ✅ (नॉर्मल, स्पोर्ट्स) ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ (16 फंक्शंस के साथ लेवल 2) ❌ 6 एयरबैग्स ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट (HHA) ✅ ✅ पार्किंग सेंसर्स ✅ (पीछे) ✅ (पीछे) पार्किंग कैमरा ✅ (360-डिग्री) ✅ (सिर्फ पीछे का व्यू) डैशकैम ❌ ✅ ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स ✅ ✅

हालांकि, Baleno के इस अपडेट में लेवल 2 ADAS सुइट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे दूसरों से आगे रखते हैं। आप इस स्टोरी में देख सकते हैं कि यह पुराने वर्शन (प्री-फेसलिफ्ट) की तुलना में कैसी है।

ध्यान दें कि Baleno के पुराने वर्शन ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग हासिल की थी, जबकि इंडिया-स्पेसिफिक i20 का अभी तक एजेंसी ने टेस्ट नहीं किया है।

पावरट्रेन ऑप्शन

मॉडल 2026 Maruti Baleno Facelift Hyundai i20 इंजन 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ CNG 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 पीएस 70 पीएस 83 पीएस (एमटी)/88 PS (सीवीटी) टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम 115 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड MT/5-स्पीड AMT 5-स्पीड MT 5-स्पीड MT/CVT फ्यूल-एफिशिएंसी (ARAI-क्लेम्ड) 23.80 kmpl (MT)/24.77 kmpl (AMT) 33.61 km/kg –

MT- मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, CVT- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)