Kharmas: कल से शुरू होगा खरमास, ये 3 राशि वाले रहें सतर्क, जीवन होगा कष्टकारी

सूर्य देव करेंगे धनु राशि में प्रवेश

ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। भगवान सूर्य समय समय पर राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। हर साल भगवान सूर्य दिसंबर माह में धनु राशि में प्रवेश करते है, जिसे एक अद्भुत घटना मना जाता है। भगवान सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के बाद ही खरमास लग जाता है। इसे मलमास भी कहते हैं। ज्योतिषियों की माने तो इस दौरान सूर्य देव का तेज कम हो जाता है, क्योंकि धनु गुरु की राशि है और इसमें प्रवेश करने के बाद सूर्य देव का प्रभाव सीमित हो जाता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल 16 दिसंबर को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर सूर्य देव का धनु राशि में प्रवेश होने वाला है। इसके साथ ही खरमास लग जाएगा। खरमास में शुभ काम नहीं होते। ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास में किन राशि वालों को सतर्क रहने की जरुरत है।

वृषभ राशि: खरमास के दौरान वृषभ राशि वालों को सावधान रहना होगा। इस समय वृषभ राशि वालों के काम में बाधाएं आ सकती हैं। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे तनाव बढ़ सकता है। इस समय किसी भी कारोबार में पैसे लगाने से बचें। संबंधों में परेशानियां आ सकती हैं। दांपत्य जीवन में झगड़े हो सकते हैं। कोई हादसा हो सकता है।

मकर राशि: खरमास के दौरान ज्योतिषविद मकर राशि वालों को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। इस दौरान मकर राशि वालों को पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए सेहत का पूरा ध्यान रखें। विवादों में घिर सकते हैं, इसलिए बोलने पर संयम रखें। मानसिक तनाव भी हो सकता है। घर में मन मुटाव हो सकता है। इस समय विदेश यात्रा बिल्कुल न करें।

मीन राशि: खरमास की ये अवधि मीन राशि वालों के लिए बहुत कष्टकारी हो सकती है। इस समय मीन राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं। हर क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। वरना सफलता नहीं मिलेगी।

