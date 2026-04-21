PM Modi: पीएम मोदी के खिलाफ खरगे के आतंकवादी वाले बयान से भड़की बीजेपी

कहा- राहुल और सोनिया के इशारे पर की विवादित टिप्पणी

PM Modi, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सोची-समझी राजनीति बताया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह मोहब्बत की दुकान नहीं, बल्कि नफरत की राजनीति का उदाहरण है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बयान संविधान का अपमान और नफरत की राजनीति को उजागर करते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि देश इस समय पहलगाम के पीड़ितों को याद कर रहा है और ऐसे संवेदनशील समय में इस तरह की बयानबाजी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूनावाला ने इसे असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया।

खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा था आतंकवादी

बता दें कि खरगे ने मंगलवार को चेन्नई में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कह दिया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी।

खरगे की सफाई से विवाद खत्म नहीं होगा, बयान सोच-समझकर दिया गया

पूनावाला ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने इसे देश की गरिमा के खिलाफ बताया और कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह कोई जुबान फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि सोच-समझकर दिया गया बयान है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर की जाती है और किसी भी सफाई से यह विवाद खत्म नहीं होगा।

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