Khanna Success Story: सलमान के सवालों से ट्रॉफी तक! Bigg Boss 19 विनर गौरव खन्ना की सक्सेस स्टोरी

Khanna Success Story: एक्टर गौरव खन्ना, जो हिट टीवी शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया के अपने आइकॉनिक रोल के लिए जाने जाते हैं, बिग बॉस 19 के विनर बन गए हैं। हालांकि उन्होंने ज़्यादातर कंटेस्टेंट्स के मुकाबले रियलिटी शो में देर से एंट्री की, लेकिन गौरव ने जल्दी ही गेम पलट दिया और पूरे सीज़न में छा गए।

दिलचस्प बात यह है कि गौरव बिग बॉस के घर में कदम रखने से पहले ही सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया सीज़न 1 जीत चुके थे। उनकी एंट्री पर, होस्ट सलमान खान ने उनका मज़ाक भी उड़ाया, लेकिन गौरव ने सीज़न के पहले फाइनलिस्ट बनकर अपनी काबिलियत साबित की — और आखिर में, चैंपियन भी।

गौरव खन्ना का बिग बॉस 19 का सफर

पहले ही हफ्ते से, गौरव ने खुद को पॉजिटिव ग्रुप के लीडर के तौर पर पेश किया। उनकी टीम में प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, आवेज दरबार और नगमा मिराजकर शामिल थे।

पहले कैप्टेंसी टास्क के दौरान, गौरव की कुनिका सदानंद से तीखी बहस हुई, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कैप्टेंसी छोड़ दी। गौरव ने कई बार फरहाना भट्ट को गाइड करने और उन्हें गेम सही तरीके से खेलने में मदद करने की भी कोशिश की।

एक मुश्किल दौर — फिर मास्टरमाइंड सामने आया

बिग बॉस 19 के घर के अंदर गौरव का सफ़र आसान नहीं था। कई कंटेस्टेंट ने उन पर बहुत ज़्यादा शोर मचाने और बहुत जल्दी हार मान लेने का आरोप लगाया। यहां तक ​​कि सलमान खान ने भी उनसे साफ़-साफ़ पूछा, “तुम यहां कर क्या रहे हो?”

इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय, गौरव ने चुप्पी और स्ट्रेटेजी चुनी। उन्होंने टिकट टू फिनाले सहित ज़रूरी टास्क जीते, जिससे वह सीधे फिनाले वीक में पहुंच गए — और उन्हें हाउस कैप्टन बना दिया।

आखिरी फ़ैसला

पिछले दो हफ़्तों में, पूरा घर गौरव खन्ना के आस-पास ही घूमता हुआ लग रहा था। बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट थे:

  • गौरव खन्ना
  • प्रणित मोरे
  • तान्या मित्तल
  • अमाल मलिक
  • फरहाना भट्ट

इनमें से गौरव खन्ना ट्रॉफी उठाकर और फैंस का ज़बरदस्त सपोर्ट जीतकर जीते।

गौरव खन्ना कौन हैं?

11 दिसंबर, 1981 को कानपुर में जन्मे गौरव खन्ना एक पॉपुलर इंडियन टेलीविज़न एक्टर हैं। उन्होंने अनुपमा में अनुज कपाड़िया का रोल करके पूरे देश में नाम कमाया, इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन ए लीड रोल के लिए इंडियन टेली अवॉर्ड मिला।

एक्टिंग के अलावा, गौरव ने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया सीज़न 1 जीतकर अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाईं।

गौरव खन्ना का करियर

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले, गौरव ने एक साल तक एक IT फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया। उन्होंने “मेरी डोली तेरे अंगना” (2007) में अपना पहला लीड रोल पाने से पहले टेलीविज़न कमर्शियल्स से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया।

इतने सालों में, उन्हें इन पॉपुलर शोज़ से पहचान मिली:

जीवन साथी – हमसफ़र ज़िंदगी के (नील फर्नांडिस के रोल में)

CID (इंस्पेक्टर कविन के रोल में)

तेरे बिन (डॉ. अक्षय सिन्हा के रोल में)

प्रेम या पहेली – चंद्रकांता (प्रिंस वीरेंद्र सिंह के रोल में)

टेलीविज़न फिक्शन से लेकर रियलिटी शो तक, गौरव खन्ना का सफ़र सब्र, नए तरीके से सोचने और हिम्मत दिखाने का एक बेहतरीन उदाहरण है।