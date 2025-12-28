Khalistani Supporters: लंदन में भारतीयों के प्रोटेस्ट में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए

बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदुओं की रक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय

Khalistani Supporters, (आज समाज), नई दिल्ली: लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए। सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़े खालिस्तानी कार्यकर्ताओं ने खालिस्तानी झंडे भी लहराए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत और हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर

लंदन में रह रहे भारतीय बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी खालिस्तानी कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर लेकर हुड़दंग करने लगे। पोस्टरों पर शहीद निज्जर, शहीद हादी, एसेसिनेशनंस बाय मोदी, लिखा हुआ था।

पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। खालिस्तानियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का-मुक्की की और भारत विरोधी नारे भी लगाए। उन्होंने भारत सरकार पर हादी को मारने का आरोप लगाया। वहीं इस घटना पर यूएन इनसाइट ग्रुप से जुड़ी मनु खजूरिया ने चिंता जताते हुए कहा कि खालिस्तानी अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यह चौंकाने वाला है।

भारत सरकार से बॉर्डर खोलने की मांग

प्रदर्शन कर रहे भारतीयों ने भारत सरकार से बॉर्डर खोलने की अपील की। ताकि बांग्लादेशी हिंदू हिंसा से बचकर भारत आ सकें। प्रदर्शन में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की लिंचिंग का जिक्र किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों में से एक डॉ. सुबोध बिस्वास ने कहा कि हिंदू संगठन क्यों सक्रिय नहीं हो रहे? इस संकट में बांग्लादेश के हिंदू सिर्फ भारत पर भरोसा कर सकते हैं।

भारत के हिंदू संगठन सिर्फ जुबानी बातें कर रहे

प्रदर्शन में शामिल सनातन जागरण मंच के एक कार्यकर्ता ने कहा कि, बांग्लादेश में 2.5 करोड़ हिंदू हैं। यह छोटी संख्या नहीं है। भारत के हिंदू संगठन सिर्फ जुबानी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसे हम एक नरसंहार की तरह देख रहे हैं।

