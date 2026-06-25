Ketan Murder Case: केतन की मौत पर भावुक हुईं हिना खान, सिया गोयल से पूछा- आखिर क्यों?

Ketan Murder Case: 26 साल के केतन अग्रवाल की चौंकाने वाली मौत ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है, और अब टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जानी जाने वाली हिना ने इस मामले पर दुख जताया और सवाल किया कि दुखद घटना के बजाय ईमानदारी का रास्ता क्यों नहीं चुना गया।

एक ऐसा मामला जिसने चौंकाने वाला मोड़ लिया

केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के पास लोहगढ़ किले की ट्रेकिंग यात्रा के दौरान हुई थी। शुरू में इसे पहाड़ी से गिरने के कारण हुई एक दुखद दुर्घटना माना गया था, लेकिन बाद में जांचकर्ताओं को नए सबूत मिलने पर मामले ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। अधिकारी अब इस घटना की जांच कथित हत्या के मामले के तौर पर कर रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उनके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर इस घटना की साजिश रचने का शक है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी रहने तक वे पुलिस हिरासत में हैं।

हिना खान ने मकसद पर सवाल उठाए

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़रिए इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, हिना खान ने एक इमोशनल मैसेज शेयर किया जिसने जल्द ही लोगों का ध्यान खींचा। बिना किसी झिझक के, उन्होंने कथित घटनाओं पर अविश्वास जताया और ज़ोर दिया कि ईमानदारी का एक छोटा सा काम भी एक बड़ी क्षति को रोक सकता था।

अपनी पोस्ट में हिना ने लिखा कि समाज ऐसे मोड़ पर पहुँच गया है जहाँ सच बोलना या उसे स्वीकार करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा कि अगर सच पहले ही बता दिया गया होता, तो एक युवा की जान बचाई जा सकती थी और इसमें शामिल सभी लोग शांति से आगे बढ़ सकते थे।

“सच क्यों नहीं चुना?”

एक्ट्रेस ने आगे सवाल किया कि लोग सच्चाई का सामना करने के बजाय चरम कदम क्यों उठाते हैं। उनके मैसेज ने कई सोशल मीडिया यूज़र्स को प्रभावित किया, जिन्होंने ऐसी ही भावनाएँ व्यक्त कीं और केतन के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई।

शादी की योजनाएँ पहले से ही चल रही थीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई इसी साल हुई थी और वे नवंबर में शादी करने की योजना बना रहे थे। खबरों के अनुसार उनके परिवारों ने शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी थीं, और कपल के प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाने की भी उम्मीद थी।

हालाँकि, परिवार वालों का दावा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट गायब मिलने के बाद बाली की तय यात्रा रद्द हो गई, जिसके बाद उनके रिश्ते में तनाव पैदा हो गया था। जांच करने वाले अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या केतन की मौत से कुछ दिन पहले उसे नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश की गई थी।

जांच जारी है

विस्तृत पूछताछ और सबूत इकट्ठा करने के बाद, पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, क्योंकि अधिकारी मामले के हर पहलू की जांच कर रहे हैं।

इस मामले ने ऑनलाइन काफी चर्चा छेड़ दी है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईमानदारी और अलग होने के रास्ते से सुलझाए जाने के बजाय, रिश्ते का मामला इतनी दुखद स्थिति तक कैसे पहुंच गया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के नतीजों से क्या पता चलेगा कि केतन अग्रवाल के साथ असल में क्या हुआ था।