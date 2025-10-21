Kerala Rain: भारी बारिश और आंधी-तूफान का कहर, कई जिलों में अब भी येलो अलर्ट

By
Vir Singh
-
0
73
Kerala Rain
Kerala Rain: राज्य में भारी बारिश और आंधी-तूफान का कहर, कई जिलों में अब भी येलो अलर्ट

Kerala Weather Today Update, (आज समाज), तिरुवनंतपुरम: केरल में बारिश के साथ ही आंधी-तूफान ने इन दिनों कहर बरपाया है। खराब मौसम के कारण आम जनजीवन बुरी तरह बाधित है और अब भी राहत के आसार नहीं हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत कई जिलों में आज भी येलो अलर्ट है।

शुक्रवार तक जारी रहेगी बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी

आईएमडी अधिकारियों ने बताया है कि शुक्रवार तक बारिश जारी रहेगी और कुछ इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उन्होंने गरज चमक के साथ तेज हवाओं की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की संभावना

बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में भी आज एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे पूरे राज्य में बारिश तेज हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि 24 घंटों में 64.5 मिमी से 115.5 मिमी तक भारी बारिश 24 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है, जबकि 22 से 24 अक्टूबर तक कुछ जगह भारी बारिश होने का अनुमान है।

मछुआरों को तटों पर न जाने की सलाह

आईएमडी ने मछुआरों को 24 अक्टूबर तक केरल-कर्नाटक-लक्षद्वीप तटों पर समुद्र में न जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही समुद्र में मौजूद मछुआरों से तुरंत तट पर लौटने का आग्रह किया गया है। आईएमडी के अनुसार तिरुवनंतपुरम सहित 12 जिलों में आज बारिश का आॅरेंज अलर्ट है। अन्य जिलों में कोझिकोड, वायनाड, इडुक्की, कोल्लम, पथानामथिट्टा, एर्जाकुलम, अलाप्पुझा, कोट्टायम,त्रिशूर, पलक्कड़ और मलप्पुरम में येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें : Weather: दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा-पंजाब सहित उत्तर भारत में कई जगह तेज बारिश, आंधी-तूफान, दिल्ली में अब भी अलर्ट