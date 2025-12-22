Revolver Rita: 26 दिसंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी कीर्ती सुरेश की फिल्म

नेटफ्लिक्स ने शेयर किया पोस्टर

Revolver Rita, (आज समाज), मुंबई: साउथ की जबरदस्त एक्ट्रेस कीर्ती सुरेश की क्राइम-कॉमेडी फिल्म रिवोल्वर रीटा इस साल 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैंस ने भरपूर प्यार दिया था। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जिन एक्ट्रेस ने पिछले कुछ समय में बड़ा नाम कमाया है उसमें एक नाम कीर्ति सुरेश का भी है। वो भी समांथा, रश्मिका मंदाना और सई पल्लवी की कतार में आती हैं और साउथ में तो उन्हें लेकर फैंस के बीच तगड़ा क्रेज है।

फिल्म में कीर्ती के किरदार को फैंस ने खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म ओटीटी पर आने के लिए तैयार है। नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ती सुरेश की फिल्म रिवोल्वर रीटा जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। फिल्म 26 दिसंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स साउथ के सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का एक पोस्टर रिलीज डेट के साथ शेयर किया गया था।

इन भाषाओं में आएगी फिल्म

शेयर किए गए पोस्टर में कीर्ती अपने हाथ में एक रिवॉल्वर के साथ नजर आ रही हैं। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जे।के चंद्रू ने। फिल्म को सुधन सुंदरम ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म तमिल, तेलेगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। हिंदी में ये फिल्म कब आएगी, अभी इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो, रिवोल्वर रीटा की कहानी है, रीटा नाम की तेज और हिम्मती महिला की, जो एक फास्ट फूड की दुकान चलाती है।

फिल्म की कहानी

रीटा के घर में उसके पिता नहीं है, और वो अपने बहन और मां के साथ अकेली रहती है। दिक्कत तब शुरू होती है, जब उसके घर में एक गैंगस्टर की मौत हो जाती है और उसका बेटा रीटा और उसके परिवार की जान का दुश्मन बन जाता है। फिल्म में कीर्ती सुरेश के अलावा राधिका सरथकुमार, सुनील, रेडिन किंगस्ले और अजय घोष जैसे कलाकार भी हैं।