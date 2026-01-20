Wedding Card Vastu: शादी के कार्ड बनवाते समय वास्तु के इन नियमों का रखें ध्यान

वरना वैवाहिक जीवन में आएंगी बाधाएं!
Wedding Card Vastu, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन्हीं में शामिल है विवाह। विवाह जीवन का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यही कारण है कि विवाह का निमंत्रण पत्र भी बहुत खास माना जाता है। ये सिर्फ एक निमंत्रण पत्र नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के नए जीवन की शुरूआत का पहला औपचारिक संदेश होता है। वास्तु शास्त्र एक प्रचीन विज्ञान है। इसमें जीवन और उससे जुड़ी चीजों के बारे में कई बातें बताई गई हैं। इसी में विवाह पत्रिका के नियम भी बताए गए हैं।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, विवाह पत्रिका के रंग, शब्द और प्रतीकों का सही चयन करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। वहीं अगर कार्ड बनवाते समय इन नियमों की अनेदखी की जाती है, तो वैवाहिक जीवन में अनचाही बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि शादी के कार्ड बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

इस रंग के होने चाहिए कार्ड

वास्तु के अनुसार, विवाह के कार्ड लाल, पीला, केसरिया या क्रीम रंग के होने चाहिए। ये रंग बहुत शुभ माने जाते हैं। लाल रंग को प्रेम और उर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं विवाह के कार्ड कभी भी काले या गहरे भूरे रंग का न छपवाएं। क्योंकि ये रंग नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। विवाह के कार्ड पर देवी-देवताओं और मंगल प्रतीक होते ही हैं। इससे सकारात्मक उर्जा फैलती है।

गणेश जी तस्वीर अवश्य रखें

विवाह के कार्ड पर गणेश जी तस्वीर अवश्य रखें। क्योंकि किसी भी शुभ काम की शुरूआत बिना गणपति के आशीर्वाद के नहींं होती। स्वास्तिक और कलश की चिन्ह भी विवाह के कार्ड पर अवश्य होना चाहिए। कार्ड में अजीबो गरीब आकृतियां बनवाने से बचना चाहिए। कार्ड पर लिखे शब्द गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए भाषा और शब्दों की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए।

कार्ड पर भारी-भरकम शब्द नहीं लिखवाने चाहिए

कार्ड पर अपशब्द या भारी-भरकम शब्द नहीं लिखवाने चाहिए। कार्ड पर युद्ध, सूखे पेड़ या उदास कर देने वाले चित्र नहीं होने चाहिए। कार्ड पर शुभ मुहूर्त और तिथि साफ-साफ लिखना चाहिए। पहला कार्ड हमेशा अपने कुलदेवता या भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए।