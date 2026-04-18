Moksha in Hinduism: मृत्यु शय्या या मुखाग्नि से पहले मुख में रखें ये तीन चीजें

यमराज भी यातना देने से पहले 100 बार सोचेंगे

Moksha in Hinduism, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में मृत्यु को अंत नहीं माना जाता है, बल्कि मनुष्य की आत्मा अनन्त यात्रा पर निकलती है। जब गर्भ में शिशु आता है उसी समय से उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य का अंतिम संस्कार उस आत्मा के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है जो इस नश्वर संसार को छोड़कर अज्ञात लोक की ओर प्रस्थान करती है।

गरुड़ पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में वर्णित है कि कुछ पवित्र वस्तुएं दिव्य ढाल का काम करती हैं, जो आत्मा को यम के चंगुल से मुक्त होने और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता करती हैं। आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद मुखाग्नि से पहले मनुष्य के मुख में किन-किन चीजों को रखा जाता है?

सोना है आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक

सोना महज एक धातु नहीं है, बल्कि यह अग्निदेव का साक्षात रूप है। इसे सबसे पवित्र और दिव्य शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। मृत्यु के समय मुंह में सोने का एक टुकड़ा रखने से आत्मा को आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। बुजुर्गों का मानना है कि सोने का दिव्य तत्व आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी उच्चतर लोकों की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

गंगाजल है पापों से मुक्ति का अमृत

स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित गंगा नदी में पापों को धोने की चमत्कारी शक्ति है। गंगाजल जीवन भर की गलतियों को, चाहे वे सचेत रूप से की गई हों या अचेतन रूप से, मिटाने का रामबाण है। मृत्युशय्या पर या उसके बाद गंगाजल मुख में डालने से आत्मा को बिना किसी पीड़ा या बुरी आत्माओं के कष्ट के शरीर छोड़ने में सहायता मिलती है।

वैकुण्ठ प्राप्ति का मार्ग है तुलसी

तुलसी को देवी लक्ष्मी का एक रूप और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय स्वरूप मानकर पूजा जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृतक के मुख में तुलसी का पत्ता रखने से उन्हें यमराज के कठोर दंड से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की उपस्थिति आत्मा को सीधे भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ ले जाती है।

मन की शांति और परंपरा के प्रति सम्मान

ये रीति-रिवाज महज रस्में नहीं हैं, बल्कि दिवंगत आत्मा को दी जाने वाली अंतिम श्रद्धांजलि हैं। अपने प्रियजन को उनके अंतिम क्षणों में कुछ पवित्र भेंट देने से मिलने वाली संतुष्टि मृतक के परिवार को मन की शांति प्रदान करती है। हजारों वर्षों से चली आ रही ये परंपराएं हमारी संस्कृति में मृत्यु को एक पवित्र संस्कार के रूप में देखने के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

ये भी पढ़ें: इस बार जेष्ठ माह में पड़ रहे हैं 8 बड़े मंगल, जानें इसको क्यों माना जाता है खास