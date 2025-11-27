Vastu Tips: घर में रख दें ये चीजें, कभी खाली नहीं रहेगी तिजोरी

धन-धान्य से भरा रहेगा घर

Vastu Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उनको धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। उनकी कृपा जिस पर हो जाए उसका घर कभी धन धान्य से खाली नहीं रहता है। वहीं माता लक्ष्मी के रुष्ठ होने पर घर में धन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। आर्थिक तंगी आ जाती है, इसलिए लोग हमेशा लक्ष्मी माता को प्रसन्न रखना चाहते हैं, ताकि उनका घर हमेशा धन-धान्य से भरा रहे।

वास्तु शास्त्र में घर बनवाने से लेकर उसमें रहन सहन व सभी दिशाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं, जिनको घर में रखने मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में धन की तिजोरी कभी खाली नहीं होती।

कुबेर भगवान की प्रतिमा

कुबेर भगवान धन के देवता माने गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुबेर भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। साथ ही घर में लक्ष्मी जी का वास भी बना रहता है। इसके अलावा इससे परिवार में सकारात्मक उर्जा आती रहती है।

नारियल

वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में श्रीफल अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन आने के रास्ते खुलते हैं। घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। इसलिए घर में नारियल रखने का सुझाव दिया जाता है।

चांदी की बांसुरी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस घर में चांदी की बांसुरी होती है, वहां किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। जिस घर में बांसुरी होती है, वहां श्री कृष्ण वास करते हैं। घर में बांसुरी रखने से कभी भी घर में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती।

शंख

धार्मिक मान्यता के अनुसार, शंख देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। धन-धान्य में वृद्धि होती है।

लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा

घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से ज्ञान और धन दोनों की प्राप्ति होती है। इन दोनों की प्रतिमा को घर में एक साथ रखने से घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य आता है।

ये भी पढ़ें: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा में कनेर समेत ये 5 चीजें करें भेंट