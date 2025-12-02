Laddu Gopal: लड्डू गोपाल को सुलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

मनोकामना होगी पूरी, घर में सुख-समृद्धि का होगा वास
Laddu Gopal, (आज समाज), नई दिल्ली: ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नियमों का ध्यान रखकर लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना की जाती है, वहां हमेशा सुख-समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं, तो इससे आपको भगवान श्रीकृष्ण की असीम कृपा की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में लड्डू गोपाल को सुबह उठाने से लेकर रात में सुलाने तक के कुछ नियम बताए गए हैं। चलिए शास्त्रों के अनुसार, जानते हैं लड्डू गोपाल को शयन कराने की विधि।
शयन का सही समय
लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए रात 8 बजे से 9 बजे के बीच का समय सबसे उत्तम माना गया है। इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को शयन कराने से पहले संध्या आरती और भोग जरूर लगाना चाहिए। रात में सोने से पहले आप उन्हें दूध, मिश्री, माखन आदि भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं।
शयन का मंत्र
शास्त्रों में लड्डू गोपाल को शयन कराने का एक मंत्र भी बताया गया है, जिसका जप आपको लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले करना है। साथ ही लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना भी जरूर करनी चाहिए। कल प्रात: फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूं। यह मंत्र इस प्रकार है –
1. श्री नंदनंदन शयन कीजै।
2. सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदम।
विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत सर्वं चराचरम।
रखें इन बातों का ध्यान
लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले कुछ बातें जरूर सुनिश्चि कर लेनी चाहिए। लड्डू गोपाल का बिस्तर नरम और आरामदायक होना चाहिए। आप चाहें, तो घर पर ही लड्डू गोपाल का बिस्तर बना सकते हैं, या फिर बाजार से भी खरीदकर ला सकते हैं। साथी ही इस बात का भी ख्याल रखें कि लड्डू गोपाल के वस्त्र भी आरामदायक होने चाहिए। सोते समय उन्हें सितारों आदि के कपड़े पहनाने से बचें।
ये भी पढ़ें: हनुमान जी कहे जाते हैं अखंड ब्रह्मचारी, जानें कैसे हुए मकरध्वज?