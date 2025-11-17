Seeds Buying Tips: बीज खरीदते वक्त इन बातों कर रखें ध्यान

अच्छे फसल उत्पादन के लिए सही बीजों का चयन जरूरी

Seeds Buying Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: अच्छे फसल उत्पादन के लिए जरूरी है किसान सही बीजों का चयन करें। सीधे शब्दों में कहें तो बीज शुद्ध होने चाहिए। खासकर रबी सीजन की बुवाई के समय किसान बड़ी मात्रा में गेहूं, चना, सरसों, राई, मटर और मक्का सहित सब्जी और चारे वाली फसलों के बीजों की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे समय में अक्सर बाजारों में मिलावट या नकली बीज मिलने का खतरा है। ऐसे में किसान ठगी का शिकार हो सकते हैं।

बता दें कि अगर किसान नकली या खराब बीज खरीद कर बोते हैं, तो बीजों के अंकुरण दर कम हो जाती है, जिससे फसल की वृद्धि और उत्पादन पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए बीज खरीदते समय किसानों को हमेशा सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि वो नुकसान से बच सकें। ऐसे में अगर आप भी बीच खरीदने जा रहे हैं तो इन तीन बातों का ध्यान जरूर रखें।

जांच परख कर खरीदें बीज

खेतों में फसल की बुवाई के लिए मिलावट के इस दौर में बीज खरीदते समय किसानों को एक्सपर्ट की सलाह का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल, जांच परख कर बाजार से फसलों के बीज लेने चाहिए। क्योंकि अगर बीज खराब मिला तो किसान को बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए बीज खरीदते समय सावधानी रखनी चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान