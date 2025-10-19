Diwali Niyam: दीवाली के दिन इन बातों का रखें ध्यान

आर्थिक तंगी से मिलेगा छूटकारा

Diwali Niyam, (आज समाज), नई दिल्ली: दीवाली प्रकाश का महापर्व है। यह हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को पड़ता है। यह दिन सिर्फ अंधकार को दूर करने का नहीं, बल्कि धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को खुश करने का भी है। इस साल दीवाली आज मनाई जा रही है। अगर आप लंबे समय से धन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो दीवाली की रात कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, तो आइए उन महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानते हैं।

इन बातों का दें ध्यान

पवित्रता: माता लक्ष्मी को साफ-सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे में दीवाली से पहले अपने घर की अच्छी तरह से साफ-सफाई करें।

टूटा-फूटा सामान हटाएं: घर में रखे सभी खराब, टूटे या अनुपयोगी सामान को बाहर निकाल दें। ऐसी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बुलावा देती हैं।

मुख्य द्वार सजाएं: दीवाली के दिन घर के मुख्य द्वार को आम के पत्ते के तोरण, सुंदर रंगोली और रोशनी से सजाएं।

दीपक जलाएं: घर में कम से कम 13, 21 या 51 दीये जलाएं। एक दीया घर के मुख्य द्वार पर, एक रसोई में, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे मां लक्ष्मी खुश होती हैं।

अखंड दीपक: लक्ष्मी पूजा के दौरान अखंड दीपक जलाएं।

दान: दीवाली की रात धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर वापस मिलता है।

इन बातों से बचें