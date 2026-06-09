Katy Perry and Justin Trudeau At Tribeca Festival: रेड कार्पेट पर साथ दिखे कैटी पेरी-जस्टिन ट्रूडो, रोमांस की खबरों को मिली नई हवा

Katy Perry and Justin Trudeau At Tribeca Festival: पॉप सुपरस्टार कैटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में एक साथ हाई-प्रोफाइल अपीयरेंस देकर एक बार फिर अपने रिश्ते को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। दोनों की केमिस्ट्री जल्द ही इवेंट के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गई, फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उनके रोमांस के बारे में बातें कर रहे थे।

रेड कार्पेट पर कपल ने सबका ध्यान खींचा

8 जून को, कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो न्यूयॉर्क शहर में मशहूर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए। यह जोड़ी एक साथ पहुंची और रेड कार्पेट पर हाथों में हाथ डाले चलते हुए दिखे, जिसने तुरंत फोटोग्राफरों और फैंस का ध्यान खींचा।

दोनों एक-दूसरे के साथ कम्फर्टेबल दिखे, तस्वीरों के लिए पोज़ दिया और शाम भर कई अच्छे पल बिताए। उनके प्यार भरे अंदाज ने इन अफवाहों को और तेज़ कर दिया है कि यह जोड़ी सिर्फ दोस्त से कहीं ज़्यादा है।

Katy Perry and Justin Trudeau together at the red carpet of Tribeca Festival. pic.twitter.com/YvUZEldVtv — Katy Perry Activity (@KatyActivity) June 9, 2026

जस्टिन ट्रूडो ने कैटी पेरी को सपोर्ट किया

इस फेस्टिवल में कैटी पेरी की नई डॉक्यूमेंट्री, कैटी पेरी: द लाइफटाइम्स टूर लाइव फ्रॉम पेरिस का प्रीमियर भी हुआ। खबर है कि जस्टिन ट्रूडो सिंगर को उनकी खास रात में सपोर्ट करने के लिए इवेंट में शामिल हुए थे।

देखने वालों ने देखा कि पूर्व कनाडाई लीडर पूरे इवेंट के दौरान पेरी के साथ रहे, और मेहमानों और मीडिया के लोगों से बात करते हुए दोनों खुश और रिलैक्स्ड दिखे।

डेटिंग की अफवाहें कब शुरू हुईं?

कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो को जोड़ने की अफवाहें सबसे पहले 2025 में सामने आईं, जब दोनों को कथित तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में एक साथ समय बिताते हुए देखा गया था। तब से, उनके रिश्ते को लेकर अटकलें बढ़ती जा रही हैं।

फैंस ने सोशल मीडिया पर शेयर की गई कई तस्वीरों और वीडियो पर भी ध्यान दिया, जिनमें दोनों एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए दिख रहे थे। पिछले एक साल में, उन्हें अक्सर अलग-अलग सोशल गैदरिंग और पब्लिक इवेंट्स में एक साथ जोड़ा गया है।

सोशल मीडिया रिएक्ट

अपनी लेटेस्ट पब्लिक अपीयरेंस के बाद, कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो के वीडियो और फ़ोटो तेज़ी से ऑनलाइन वायरल हो गए। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते के बारे में ऑफिशियली कमेंट नहीं किया है, लेकिन ट्रिबेका फ़िल्म फ़ेस्टिवल में उनके साथ आने से रोमांस की चल रही अफ़वाहों को और हवा मिल गई है।