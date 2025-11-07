Katrina Kaif का ‘लकी नंबर 7’ बना किस्मत का सितारा, पति के बाद इसी तारीख को बेटे ने लिया जन्म

Katrina Kaif : बॉलीवुड की प्यारी जोड़ी, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, अपने नन्हे मेहमान के दुनिया में आने से बेहद खुश हैं! अभिनेत्री ने 7 नवंबर को बच्चे को जन्म दिया और इस घोषणा के बाद से ही, प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें हार्दिक बधाइयाँ दीं। कौशल परिवार खुशी और जश्न से जगमगा रहा है।

एक खास “अंक 7” कनेक्शन

 

दिलचस्प बात यह है कि उनके बेटे के जन्म की तारीख—7 नवंबर—का विक्की और कैटरीना दोनों के साथ गहरा अंक ज्योतिषीय संबंध है। कैटरीना का जन्म 16 जुलाई और विक्की का 16 मई 1988 को हुआ था। अंक ज्योतिष में जब उनकी जन्मतिथि को घटाया जाता है, तो दोनों का अंक 7 आता है—जो उनके बच्चे की जन्मतिथि के समान है!

इस अद्भुत संयोग ने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। क्या यह सिर्फ़ नियति थी या ज्योतिष से प्रभावित एक सुनियोजित घटना? हालाँकि सच्चाई सिर्फ़ यह जोड़ा ही जानता है, लेकिन कई आधुनिक माता-पिता जीवन की बड़ी घटनाओं के लिए ज्योतिषीय तिथियाँ चुनते हैं—और यह उनमें से एक हो सकती है!

अंक 7 की शक्ति

अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 7 वाले लोग बुद्धिमान, मेहनती और सफलता के लिए किस्मत वाले होते हैं—ये गुण कैटरीना और विक्की दोनों के करियर में साफ़ दिखाई देते हैं।

इस जोड़े ने 2021 में शादी की, और तब से, गर्भावस्था की अफवाहें अक्सर सामने आती रहीं, हालाँकि कैटरीना ने शालीनता से चुप्पी साधे रखी। उन्होंने सितंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर गर्भावस्था की घोषणा की, जिससे प्रशंसक रोमांचित हो गए।

इस जोड़े के लिए आगे क्या है

काम की बात करें तो, कैटरीना आखिरी बार “मेरी क्रिसमस” में नज़र आई थीं, जबकि विक्की के पास कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ “लव एंड वॉर” भी शामिल है। उनकी हालिया रिलीज़ “छावा” को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

