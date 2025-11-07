Katrina kaif Vicky Kaushal Become Parents: कटरीना कैफ बनीं मां! 42 की उम्र में घर आया नन्हा राजकुमार

Katrina kaif Vicky Kaushal Become Parents: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने आखिरकार अपने जीवन की सबसे खुशी की खबर साझा की है – वे एक बेटे के माता-पिता बन गए हैं। इस जोड़े ने लंबे समय तक अपनी गर्भावस्था की बात छुपाई थी, लेकिन बेटे के आगमन की घोषणा ने प्रशंसकों के दिलों को खुशी से भर दिया है।

हमारी खुशियों की सौगात इस दुनिया में आ गई

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी साझा करते हुए, विक्की ने लिखा, “हमारी खुशियों की सौगात इस दुनिया में आ गई है। हम खुशी से अभिभूत हैं और हमें एक बेटे का आशीर्वाद देने के लिए ईश्वर के बहुत आभारी हैं। 7 नवंबर 2025 – हमारे लिए सबसे खास दिन।”

जैसे ही यह घोषणा हुई, फिल्म उद्योग प्यार और आशीर्वाद से भर गया। मनीष पॉल ने इस जोड़े को बधाई देते हुए कहा, “आप दोनों और आपके परिवार को ढेर सारा प्यार और खुशी!” रकुल प्रीत सिंह, अर्जुन कपूर और हुमा कुरैशी ने भी लाल दिल वाले इमोजी के साथ अपना प्यार साझा किया।

नन्हे राजकुमार के आगमन का जश्न

इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे फैन्स, विक्की और कैटरीना के नन्हे राजकुमार के आगमन का जश्न मनाना बंद नहीं कर पा रहे हैं। कैटरीना को माँ बनते देख हर कोई भावुक और उत्साहित है।

हालांकि, ऐसा लग रहा है कि यह जोड़ा बॉलीवुड के मौजूदा चलन को अपनाते हुए अपने बच्चे का चेहरा कुछ समय के लिए निजी रख सकता है। हाल ही में, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने कई महीनों बाद अपनी बेटी दुआ का चेहरा दिखाया, और फैन्स ने तुरंत कहा कि वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है।

अब, हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक है कि विक्की और कैटरीना अपने नन्हे मेहमान को दुनिया से कब मिलवाएंगे – लेकिन फ़िलहाल, इंटरनेट इस दिल छू लेने वाली खबर से बेहद खुश है ।