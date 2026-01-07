Katrina Vicky Son Name: कटरीना कैफ और विकी कौशल ने किया बेटे का नाम का खुलासा, जानें मतलब

Katrina Vicky Son Name: कटरीना कैफ और विकी कौशल ने किया बेटे का नाम का खुलासा, जानें मतलब

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर दी जानकारी
Katrina Vicky Son Name, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड स्टार विकी कौशल और कटरीना कैफ दो महीने पहले माता-पिता बने थे। 7 नवंबर 2025 को कटरीना ने एक बेटे को जन्म दिया था। कपल ने उस समय ये नहीं बताया था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है। पर अब उन्होंने बेटे के नाम से पर्दे उठा दिया है। दोनों ने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है। ये संस्कृत भाषा से लिया गया नाम है, जिसका मतलब होता है सुबह, सूर्योदय या फिर एक नई शुरूआत। कटरीना-विकी ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट लिखा है।

लिखा, हमारे लिए प्रकाश की करण

दोनों ने एक खूबसूरती सी तस्वीर शेयर की है। फोटो में दोनों ने अपने बेटे का हाथ पकड़ रखा है। कैप्शन में कपल ने लिखा, हमारे लिए प्रकाश की करण। विहान कौशल। दोनों ने आगे लिखा, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। जिंदगी खूबसूरत है। हमारी दुनिया पलभर में बदल जाती है। शब्दों से परे कृतज्ञता। अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आते ही चर्चा में आ गया है।

नाम की हो रही तारीफ

फैंस को करटरीना के बेटे का ये नाम पसंद आ रहा है। लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि कितना प्यारा और खूबसूरत नाम है। परिणीति चोपड़ा समेत और भी कई फिल्मी सितारों ने दोनों के पोस्ट पर कमेंट किया है और इस नाम की तारीफ की है। फैंस कमेंट सेक्शन में लगातार हार्ट इमोजी ड्रॉप कर रहे हैं।

शादी के चार साल बाद बने पैरेंट्स

कटरीना और विकी 9 दिसंबर 2021 को शादी के बंधन में बंधन थे। दोनों शादी के चार साल के बाद पैरेंट्स बने। दोनों ने सितंबर 2025 में इस बारे में जानकारी शेयर की थी कि जल्द ही उनकी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। फिर नवंबर 2025 में दोनों अनाउंस करते हैं कि वो माता-पिता बन चुके हैं। वहीं उसके बाद से ही लगातार चर्चा हो रही थी कि उन्होंने बेटे का नाम क्या रखा। अब आखिरकार उन्होंने बेटे का नाम बताया है।