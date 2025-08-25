Katrina Kaif 10 Rare Childhood Photos: पापा संग मासूम अंदाज़, 9वीं तस्वीर पर फैंस बोले- ‘बॉलीवुड की असली क्वीन

Katrina Kaif 10 Rare Childhood Photos
Katrina Kaif 10 Rare Childhood Photos, (आज समाज), नई दिल्ली: कैटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे सफल और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक हैं। 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में जन्मीं, उन्होंने अपने ग्लैमर, बेजोड़ डांस मूव्स और बहुमुखी अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।
एक मॉडल के रूप में अपना सफर शुरू करते हुए, कैटरीना ने 2003 में बूम से बॉलीवुड में कदम रखा। हालाँकि फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन “मैंने प्यार क्यों किया” और “नमस्ते लंदन” जैसी फिल्मों से वह स्टारडम की बुलंदियों पर पहुँचीं।
पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में अपना नाम दर्ज कराया है, जिन्हें न केवल उनकी सुंदरता, बल्कि उनके समर्पण, फिटनेस और पेशेवरता के लिए भी सराहा जाता है।
कैटरीना के पिता कश्मीरी मूल के हैं, जबकि उनकी माँ ब्रिटिश हैं। उनका असली नाम कैटरीना टर्कोट है। अपने माता-पिता के अलग होने के बाद, उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन अलग-अलग देशों में घूमते और रहते हुए बिताया।
उन्होंने किशोरावस्था में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ काम किया। उनकी बॉलीवुड डेब्यू फ़िल्म, बूम (2003), फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने फिर से मज़बूती से वापसी की।
मैंने प्यार क्यों किया (सलमान खान के साथ) और नमस्ते लंदन जैसी फ़िल्मों ने उन्हें असली पहचान दिलाई। शीला की जवानी, कमली और चिकनी चमेली जैसे चार्टबस्टर गानों से उन्हें बॉलीवुड की “डांसिंग क्वीन” का खिताब मिला।
शुरुआत में, कैटरीना को हिंदी बोलने में दिक्कत हुई, लेकिन कड़ी मेहनत से उन्होंने इस भाषा में महारत हासिल की और अपने अभिनय कौशल में सुधार किया।
लगातार कई सालों तक, वह इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक रहीं और उन्होंने कई हिट फ़िल्में दीं।
2021 में, कैटरीना ने अभिनेता विक्की कौशल के साथ शादी कर ली, यह शादी बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई।
वह एक फ़िटनेस आइकन हैं, जो अपने आहार, कसरत और स्वस्थ जीवनशैली से लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं।
कैटरीना कैफ की ये 10 बचपन की तस्वीरें न केवल उनके पिता के साथ उनके प्यारे रिश्ते को उजागर करती हैं, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि उनमें जन्म से ही एक स्टार की आभा थी।
