Karva Chauth : अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ पर्व श्रद्धा से मनाया

शक्ति का भंडार है नारी, जरूरत है आज उसे प्रकट करने की : आचार्य पवन शर्मा

Jnd news(आज समाज) जींद। अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ पर्व पर शुक्रवार दोपहर बाद माता वैष्णवी धाम में पूर्ण हर्षोल्लास व श्रद्धाभक्तिपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सजी-संवरी महिलाओं ने मां वैष्णवी व भगवान गणपति की भावपूर्वक सामूहिक आरती उतार कर उनसे अखंड सुहाग की कामना की।

धाम के आचार्य पवन शर्मा ने इस अवसर पर नारी जाति के लिए मंगलकामना करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि तुम्हारा अणु-अणु शक्ति से भरा है, पुरूषार्थ करके उस शक्ति के भंडार का द्वार खोल दो, मां जगदम्बा की अपार शक्ति तुममें निहित है। जरूरत है उसको जगाने की, उसको आंदोलित करने की।

मिथ्या सुखों में फंस कर कभी भी अपने स्वरूप को न भूले

उन्होंने कहा कि तुम साक्षात भगवती हो, देवराज इंद्र भी तुमसे कांपते थे। सूर्य तुम्हारी जुबान पर रूक जाते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तुम्हारे समक्ष शिशु होकर खेलते रहे हैं। रावण जैसे बलशाली राक्षस तुमसे थर्राते थे। अत: अपनी उस अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए संसार के मिथ्या सुखों में फंस कर कभी भी अपने स्वरूप को न भूलो।

अपनी शक्ति को प्रकट करो। इसके लिए जरूरत है अपने पातिव्रत्य को सुरक्षित रखने की, उसे अखंड बनाए रखने की। आचार्य ने कहा जो तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखे, तुम्हें देवी के रूप में देखे, तुम लक्ष्मी और सरस्वती बन कर उसके लिए कल्याण की कामना करना और जो दुष्ट तुम्हारे प्रति कुदृष्टि रखे उसके लिए साक्षात काली बन जाना।

