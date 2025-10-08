Karva Chauth : करवा चौथ पर्व को लेकर बाजार ग्राहकों से गुलजार

करवा चौथ पूजन मुहूर्त सुबह 5:16 बजे से शाम 6:29 बजे तक : शास्त्री

Jind News(आज समाज) जींद। इस समय बाजार में करवा चौथ पर्व की खरीददारी को लेकर महिलाओं की विशेष भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों द्वारा भी अलग-अलग वैरायटी के लहंगा, सूट, साड़ी सहित अन्य कई तरह की चीजें महिलाओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। दुकानों पर रंग-बिरंगी चूडियां की भरमार है। मेहंदी लगाने से लेकर साड़ी, चूड़ी, कॉस्मेटिक आइटम और ज्यूलरी की दुकानों पर अच्छी खासी खरीददारी करती दिखाई देती हैं। कारोबारियों के अनुसार सामान्य से अब बजार मे 40 प्रतिशत बिक्री बढ़ गई है।

बाजार में कपड़े की दुकानों पर भी एक से बढ़ कर डिजायनदार सूटों, लहंगा, चुन्नी तथा साडिय़ों की वैरायटी उपलब्ध है। साथ ही मिठाई तथा ड्राई फ्रूट की बिक्री में भी इजाफा हुआ है।

10 अक्टूबर करवा चौथ से होगी दीपावली पर्व त्योहारों की शुरूआत

जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि नौ अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे इसका समापन होगा। करवा चौथ की पूजा करने का शुभ समय सुबह 5:16 बजे से शाम 6:29 बजे तक रहने वाला है।

मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है। साथ ही पति व पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है।

विधि-विधान से करें करवा चौथ व्रत, सरगी की परंपरा का करें पालन

करवा चौथ व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होता है। इसे सास अपनी बहू के लिए तैयार करती है। इसमें फल, मेवे, मिठाई और पराठें शामिल होते हैं। जिससे पूरे दिन निर्जला व्रत रखने की शक्ति मिलती है। सरगी के बाद पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और रात को चंद्रोदय के बाद महिलाएं करवे (मिट्टी के पात्र) से जल अर्पित कर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसके बाद महिलाएं मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थान पर अपना स्थान लें और करवा माता की कथा सुनें।

कथा के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और उन्हें शुभकामनाएं दें। इस दौरान एक करवा चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। इसके बाद चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अघ्र्य दें। फिर चंद्र दर्शन करें। इस दौरान इसी छननी से पति का मुख देखें। अब पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें। अंत में करवा को सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें।

त्योहारी सीजन को लेकर बाजार हैं ग्राहकों से गुलजार

त्योहारी सीजन को लेकर इस समय बाजार ग्राहकों से गुलजार हंै। इस समय बाजार में अच्छी भीड़ उमड रही है। तांगा चौंक, पंजाबी बाजार, गांधी गली, मेन बाजार, पालिका बाजार, बैंक रोड, कपड़ा मार्केट में लोग खरीदारी के लिए सुबह होते ही पहुंचने शुरू हो जाते हैं। गोहाना रोड, रानी तालाब, मुख्य बाजार, सफीदों रोड, एसडी स्कूल, सफीदों गेट, पटियाला चौंक हर जगह अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बन रही है। वहीं शहर के मुख्य बाजार में तो अतिक्रमण करने वालों ने हद कर दी है। बाजार में दुकानदारों ने अपने सामान को डिस्पले करने के लिए एक से दो फुट तक अतिक्रमण कर लिया है। शहर थाना के सामने, टाउन हाल की तरफ, तांगा चौक की तरफ व बाजार के अंदर हर जगह अतिक्रमण फैला है। जिस कारण वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

दो हजार से दस हजार तक के सूट बाजार में : दीपक सैनी

हरी एम्पोरियम के मालिक दीपक सैनी ने बताया कि बाजार में करवा चौथ को लेकर दो हजार से लेकर दस हजार तक सूट उपलब्ध हैं। इसके अलावा पचास हजार रुपये तक के लहंगे भी हैं। सूटों की भी अच्छी वेरायटी उपलब्ध है। जिनकी रेंज 500 से लेकर पांच हजार तक है। कपडा कारोबारियों का कहना है कि अबकी बार अच्छा कारोबार की संभावना है। कारोबार मे इजाफा भी हुआ है। इस बार बाजार में सामान्य से 30 से 40 प्रतिशत काम अधिक देखने को मिल रहा है। त्यौहारों के सीजन के साथ शादियों का सीजन भी है।

