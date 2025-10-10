Karva Chauth 2025 Moon Rise Time : किस शहर में कितने बजे निकलेगा चांद? देखें पूरे देश की चांद निकलने की टाइम लिस्ट

Karva Chauth 2025 Moon Rise Time : करवा चौथ 2025 के पावन अवसर पर, भारत भर की विवाहित महिलाओं के लिए सबसे प्रतीक्षित क्षणों में से एक चंद्रोदय है, क्योंकि वे चांद देखने के बाद अपना व्रत तोड़ने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। शाम भर, सभी की निगाहें आसमान पर टिकी रहती हैं – चांद की पहली झलक पाने के लिए। इस साल करवा चौथ के लिए प्रमुख भारतीय शहरों में अनुमानित चंद्रोदय समय की विस्तृत सूची इस प्रकार है:

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र

दिल्ली: रात 8:13 बजे

नोएडा: रात 8:12 बजे

गुरुग्राम: रात 8:14 बजे

गाजियाबाद: रात 8:12 बजे

मेरठ: रात 8:10 बजे

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: रात 8:02 बजे

कानपुर: रात 8:06 बजे

प्रयागराज: रात 8:02 बजे

गोरखपुर: शाम 7:52 बजे

महाराष्ट्र

मुंबई: रात 8:55 बजे

पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत

कोलकाता: शाम 7:42 बजे

पटना: शाम 7:42 बजे

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

भोपाल: रात 8:26 बजे

इंदौर: रात 8:34 बजे

रायपुर: रात 8:01 बजे

गुजरात

अहमदाबाद: रात 8:47 बजे

गांधीनगर: रात 8:46 बजे

दक्षिण भारत

चेन्नई: रात 8:38 बजे

उत्तर भारत (पहाड़ी और उत्तर-पश्चिम)

हरिद्वार: रात 8:05 बजे

देहरादून: रात 8:05 बजे

चंडीगढ़: रात 8:09 बजे

जयपुर: रात 8:23 बजे

जम्मू: रात 8:11 बजे

हिंदू परंपरा के अनुसार, भक्तगण चांद देखने और अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए पूजा करने के बाद अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगे।