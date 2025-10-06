Kartik Month: कल से शुरू होगा भगवान विष्णु को बेहद प्रिय कार्तिक मास

योगनिद्रा से जागते हैं भगवान विष्णु

Kartik Month, (आज समाज), नई दिल्ली: करवा चौथ, दिवाली, छठ जैसे महापर्व वाला महीना कार्तिक मास कल से शुरू होगा। इसी महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और तुलसी विवाह से शुभ कार्यों की शुरूआत होती है। फिर कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाकर इस महीने का समापन होता है। हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना कार्तिक मास इस साल 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह महीना खत्म होगा।

भगवान विष्णु की करें पूजा

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक माह में भगवान श्रीहरि विष्णु और श्रीकृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही कार्तिक स्नान किया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास में श्रीहरि जल में वास करते हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी की भी पूजा करना चाहिए।

कार्तिक महीने में क्या करें