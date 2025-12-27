Kartik Aaryan Film: राष्ट्रपति भवन में दिखाई जाएगी कार्तिक आर्यन की तू मेरी मैं तेरा फिल्म

25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म

(आज समाज), नई दिल्ली: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म को आॅडियंस की तरफ से मिले-जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। वहीं, रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स आॅफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से अभी फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है। इसी बीच अब कार्तिक की फिल्म को लेकर एक खबर सामने आई है। खबर ये है कि उनकी ये फिल्म राष्ट्रपति भवन में दिखाई जाएगी।

दिल्ली में राष्ट्रपति भवन रविवार, 28 दिसंबर को कार्तिक आर्यन की हालिया रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। इस धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म को समीर विद्वान ने डायरेक्ट किया है। 2025 के पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रपति भवन में बॉलीवुड की कई फिल्में जैसे सितारे जमीन पर और तन्वी द ग्रेट जैसी मूवीज की स्क्रीनिंग हुई है। इसी लिस्ट में अब कार्तिक की फिल्म का नाम भी जुड़ गया है।

कार्तिक की फिल्म को मिली दो एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग

सोर्स के मुताबिक, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी फिल्म रविवार को राष्ट्रपति भवन में दो एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग मिली हैं। साथ ही, फिल्म्स डिवीजन आॅडिटोरियम में तीन स्पेशल स्क्रीनिंग भी होंगी। ऐसी उम्मीद है कि कार्तिक और अनन्या भी अपनी फिल्म की टीम के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद रहेंगे।

दो दिन में 14 करोड़ कमा चुकी फिल्म

कार्तिक और अनन्या की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ, ग्रुशा कपूर, चांदनी भाभड़ा, टीकू तलसानिया जैसे और भी कई कलाकार शामिल हैं। इस फिल्म का बजट 90 करोड़ बताया जा रहा है। वहीं, मूवी ने दो दिनों में फिल्म ने बॉक्स आॅफिस पर 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।