Kartik Aaryan: इस लेडी सुपरस्टार संग काम करना चाहते हैं कार्तिक आर्यन

By
Rajesh
-
0
74
Kartik Aaryan: इस लेडी सुपरस्टार संग काम करना चाहते हैं कार्तिक आर्यन
Kartik Aaryan: इस लेडी सुपरस्टार संग काम करना चाहते हैं कार्तिक आर्यन

अब तक कई शानदार फिल्में दे चुके हैं कार्तिक आर्यन
Kartik Aaryan, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता कार्तिक आर्यन को हिंदी सिनेमा में काम करते हुए करीब 15 साल हो चुके हैं। 35 साल के हो चुके कार्तिक ने बॉलीवुड में अपनी शुरूआत साल 2011 में की थी। तब उनकी पहली फिल्म प्यारा का पंचनामा आई थी। पहली ही फिल्म से सुर्खियां बटोरने वाले कार्तिक अब तक कई शानदार फिल्में दे चुके हैं और उन्होंने कई हसीनाओं के साथ काम किया है। लेकिन, कार्तिक को एक एक्ट्रेस के साथ काम न करने का अफसोस है और उनका ये सपना सालों से अधूरा है।

कार्तिक आर्यन जिस एक्ट्रेस के साथ लंबे वक्त से काम करने का सपना देख रहे हैं वो हैं हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक दीपिका पादुकोण। आज के समय की सबसे पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस मानी जाने वाली दीपिका के साथ कार्तिक फिल्म करना चाहते हैं। वो ये इच्छा सालों पहले जाहिर कर चुके हैं। तब उन्होंने दीपिका और अपनी तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर शेयर किया था और डायरेक्टर्स से एक बड़ा सवाल पूछा था।

दीपिका संग काम करना चाहते हैं कार्तिक

कार्तिक ने दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक (2020) के प्रमोशन के दौरान अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी और दीपिका की तस्वीर शेयर की थी। कार्तिक आर्यन शर्ट में नजर आ रहे थे, जबकि दीपिका अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ह्यओम शांति ओम के रेट्रो लुक में नजर आ रही थी। कार्तिक ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था, है किसी डायरेक्टर में दम?।

कार्तिक की पोस्ट पर दीपिका ने भी किया था कमेंट

कार्तिक की पोस्ट पर दीपिका ने भी कमेंट किया था। उन्होंने लिखा था, हालांकि ये तस्वीरें क्यों? इसके बाद कार्तिक ने लिखा था, क्योंकि तबसे कायनात इस कोशिश में लगी है। इस पर फिर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने लिखा था, अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो इससे साफ जाहिर होता है कि कार्तिक ने एक्ट्रेस संग फिल्म करने की इच्छा जाहिर की थी और उन्हें अब तक ये मौका नहीं मिल पाया है।

फिल्म किंग में नजर आएंगी दीपिका

कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी क्रिसमस पर रिलीज हुई थी। हालांकि भारी भरकम बजट में बनी ये फिल्म रणवीर सिंह की धुरंधर के आगे ढेर हो गई। दीपिका की बात करें तो एक्ट्रेस अब फिल्म किंग में नजर आएंगी। ये पिक्चर साल 2026 में ही रिलीज होगी।