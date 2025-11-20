ATM Cash Van Looted In Bangluru, (आज समाज), बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लूट का बड़ा मामला सामने आया है। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में नकली आरबीआई अधिकारी बनकर एटीएम कैश वैन से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की है। वारदात बुधवार की है और महज आधे घंटे में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके पर भाग निकले।

नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया

कर्नाटक (Karnataka) के ग्रह मंत्री जी. परमेश्वर (Home Minister G. Parameshwara) ने कहा कि 19 नवंबर को बेंगलुरु में 7.11 करोड़ रुपए की कैश वैन लूट में शामिल लोगों ने लूट के तुरंत बाद गाड़ी बदल ली थी और नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था, जिससे जांच और मुश्किल हो गई है। डॉ. परमेश्वर ने भरोसा जताया कि पुलिस के पास पक्के सुराग हैं और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

किस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, जांच जारी

ग्रह मंत्री ने कहा, अभी यह साफ नहीं है कि भागने के दौरान उन्होंने किस गाड़ी का इस्तेमाल किया था। यह वेरिफाई किया गया है कि उन्होंने गाड़ियां बदली थीं और पैसे इधर-उधर किए थे। यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या यह गाड़ी कर्नाटक से बाहर गई है। डकैती में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी (टोयोटा इनोवा) का रजिस्ट्रेशन नंबर मारुति सुजुकी स्विफ्ट का था, जिसका मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास था जो इस मामले से जुड़ा नहीं था।

खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज

जी परमेश्वर ने कहा कि अधिकारी गैंग की हरकत का पता लगाने के लिए बेंगलुरु और आस-पास के जिलों में सीसीटीवी कैमरा फुटेज की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते कल दोपहर को जब आरोपियों ने RBI अधिकारी बनकर जयनगर के पास एक सीएमएस (CMS) कैश वैन (CMS Cash Van) को रोका। उन्होंने गाड़ी को डेयरी सर्कल फ्लाईओवर की तरफ मोड़ दिया, जहां उन्होंने कथित तौर पर ड्राइवर को बंदूक की नोक पर धमकाकर कैश लूट लिया। गैंग ने कम से कम दो और गाड़ियों का इस्तेमाल किया, जो भागने वाली कारें हो सकती हैं।

यह भी पढ़ें : Karnataka Crime: बेंगलुरु में 13 वर्षीय स्कूली छात्र की अपहरण के बाद हत्या