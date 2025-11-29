Karnataka Political Crisis: शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया से नाश्ते पर की मुलाकात

Karnataka Political Tussle Updates, (आज समाज), बेंगलुरु: कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है और इस बीच राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज सुबह मिले हैं। नाश्ते पर दोनों नेताओें के बीच मुलाकात हुई और इसके बाद सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि पार्टी के बीच चल रहे संकट को सुलझाने के मकसद से उन्होंने यह मीटिंग की है।

आलाकमान से मिलने दिल्ली जाएंगे शिवकुमार

बताया जा रहा है कि नाश्ते पर मुलाकात के बाद, शिवकुमार पार्टी आलाकमान से मिलने दिल्ली जाएंगे। वह कांग्रेस के राष्टÑीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी के साथ दिल्ली में मिलेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैयाअपना रुख पर कायम हैं। उन्होंने बीते कल शुक्रवार को कहा, हाईकमान ने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए मैंने उन्हें (डीके शिवकुमार) नाश्ते पर बुलाया था।

लीडरशिप पर हाईकमान ही लेगा फैसला : शिवकुमार

सिद्धारमैया ने इससे पहले कहा था कि आलाकमान जो भी कहेगा वह मानने को तैयार हैं। डीके शिवकुमार ने भी कहा कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसे मानेंगे। शिवकुमार ने बदले में कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी दोहराई है और कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में लीडरशिप के बारे में कोई भी फैसला पार्टी हाईकमान ही लेगा। कांग्रेस 30 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पार्टी की स्ट्रैटेजी ग्रुप मीटिंग के बाद केंद्रीय नेताओं के साथ संकट पर चर्चा कर सकती है।

मुझे कुर्सी की कोई जल्दी नहीं, पार्टी ही सभी फैसले करेगी

बेंगलुरु में रिपोर्टरों से बात में शिवकुमार ने अपने समर्थकों के उन्हें अगला सीएम के रूप में देखने की इच्छा के बारे में सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, पार्टी कार्यकर्ता उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। पार्टी सभी फैसले लेगी। डिप्टी सीएम ने राष्ट्रीय राजधानी के दौरे से इनकार नहीं किया, हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका दौरा संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस लीडरशिप के साथ कई अहम मुद्दे उठाने के लिए होगा।

ये भी पढ़ें: PM Modi Karnataka VIsit : संबोधन में 15वें अध्याय की प्रेरणा, ‘लक्ष कंठ गीता पारायण’ कार्यक्रम में पहुंचे पीएम