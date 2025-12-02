Karnataka Crisis: सिद्धारमैया ने उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घर की ब्रेकफास्ट मीटिंग

Karnataka Politics Crisis Updates, (आज समाज), बेंगलुरु: कर्नाटक में सत्ता को लेकर चल रही खींचतान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ( Siddaramaiah) आज उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के घर ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए पहुंचे। गृह मंत्री जी परमेश्वर (Home Minister G Parameshwara) ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है कि हमारे नेताओं एक बार फिर ब्रेकफास्ट मीटिंग की। हम बस यही चाहते हैं कि पिछले एक महीने में जो कुछ भी हुआ है, उसका शांति से समाधान हो।

Karnataka News, Siddaramaiah, DK Shivkumar meeting

केवल आपसी बातचीत है और कुछ नहीं

परमेश्वर ने कहा, जैसा कि आलाकमान ने कहा था कि वे दूसरी बार मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी मुद्दे सुलझ गए हैं और यह केवल आपसी बातचीत है और कुछ नहीं। सिद्धारमैया ने शिवकुमार को फोन किया था और अब शिवकुमार ने सिद्धारमैया को फोन किया है जो एक अच्छा डेवलपमेंट है। इससे पहले 29 नवंबर की सुबह सिद्धारमैया के कावेरी घर पर दोनों नेताओं के बीच उच्च स्तस्तरीय बातचीत हुई थी।

आम तौर पर हम करते हैं सीएलपी मीटिंग : जी परमेश्वर

गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा, हम आम तौर पर सीएलपी मीटिंग करते हैं, उसके बाद साथ में डिनर करते हैं। उन्होंने कहा, सब कुछ आसानी से चल रहा है। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग ख्वाहिशें होती हैं और मुझे नहीं लगता कि यह गलत है। जाहिर है, समय आने पर वे अपनी ख्वाहिशें जाहिर करते हैं। 29 नवंबर की मीटिंग को शिवकुमार ने कर्नाटक की प्रायोरिटी और आगे के रास्ते पर एक प्रोडक्टिव चर्चा बताया था, लेकिन इसे कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता की लड़ाई से पैदा हुए तनाव को शांत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया।

जानिए क्यों है कुर्सी को लेकर खींचतान

शिवकुमार के समर्थक कांग्रेस की सरकार के बाकी 2.5 साल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदर राजनीतिक फूट पड़ गई है। सीएम पद पर अंदरूनी असहमति, जो 2023 के ‘पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट’ पर आधारित है, ने दोनों नेताओं को बार-बार मिलने के लिए मजबूर किया है, ताकि बड़े संकट से बचा जा सके।

29 की ब्रेकफास्ट मीटिंग पर ये बोले थे दोनों नेता

29 की ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान, शिवकुमार ने पर एक पोस्ट में कहा, आज सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए कावेरी घर पर माननीय सीएम सिद्धारमैया से मिला। उन्होंने बताया कि कर्नाटक की प्रायोरिटी और आगे के रास्ते पर एक प्रोडक्टिव चर्चा हुई। हालांकि, सिद्धारमैया ने अपनी बात दोहराई कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इडली-सांभर और उपमा के एक घंटे के नाश्ते के बाद, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एकजुटता की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा, उसे मानने और किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने का फैसला किया है।

