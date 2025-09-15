Karnataka Couple Suicide Attempt: कर्नाटक में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने की बच्चों की हत्या, खुद भी लगाई फांसी

Karnataka Couple Suicide Attempt, आज समाज, बेंगलुरु: बेंगलुरु जिले के गोनाकनहल्ली गाँव में एक भयावह घटना घटी है, जहाँ एक दंपत्ति के आर्थिक संकट और निजी समस्याओं का अंत पारिवारिक त्रासदी में हुआ।

पति ने बच्चों की हत्या की, फिर खुद को फांसी लगा ली

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर शराब के आदी 32 वर्षीय शिवकुमार ने अपनी पत्नी मंजुला के घर से बाहर होने पर अपने दो बच्चों – 11 साल की बेटी और 7 साल के बेटे – का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।

जब मंजुला वापस लौटी, तो वह यह भयावह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। घबराहट में, उसने कथित तौर पर अपने माता-पिता को फोन किया और कहा कि वह भी अपनी जान लेने वाली है। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े और उसे समय रहते बचा लिया।

पत्नी पुलिस हिरासत में

पुलिस जल्द ही पहुँची और मंजुला को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। शुरुआती जाँच से पता चला है कि शिवकुमार और मंजुला ने अपने परिवारों की मर्ज़ी के खिलाफ़ प्रेम विवाह किया था। उनके परिवारों ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया और इस जोड़े को खुद ही अपना जीवन यापन करने पर मजबूर कर दिया।

दुर्घटना, नौकरी छूटना और शराब की लत

सालों तक, यह जोड़ा शांति से रहा, लेकिन एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद शिवकुमार की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया। एक निजी कंपनी में उसकी नौकरी चली गई और वह शराब का आदी हो गया। मंजुला को गुज़ारा चलाने के लिए छोटे-मोटे काम करने पड़े, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई – और इस दुखद अंजाम तक पहुँच गई।

पुलिस जाँच जारी

अधिकारियों ने बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। शिवकुमार का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया है। इस बीच, पुलिस इस दिल दहला देने वाले अपराध के पीछे की घटनाओं को समझने के लिए मंजुला से पूछताछ कर रही है।